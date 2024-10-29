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Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler

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Meksika, hazırlığı 31 Ekim'de başlayıp anma töreni 2 Kasım'da sona eren ve ülkenin her yanında kutlanan bir festivale hazırlanıyor: Ölüler Günü. Bu festival için ana caddeler, tarihi sokaklar ve tüm mezarlıklar göz alıcı renklerle ve süslemelerle donatılıyor. Peki, İspanyolcası "Dia de Muertos", İngilizcesi "Day of the Deads" olan bu Ölüler Günü nedir?

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Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler
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Ölüler Günü; İspanyollar ile Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan bir festival.

Festival her yıl hazırlık dâhil 30-31 Ekim ile 1-2 Kasım arasında gerçekleşiyor.

Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 2

ÖLÜLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ölüler Günü, binlerce yıl önce, biri öldüğünde yas tutmayı saygısızlık olarak gören Aztek, Toltek ve diğer Nahua topluluklarının gelenekleriyle ortaya çıktı.

Bu İspanyol öncesi kültürler için ölüm, yaşamın akışında doğal bir aşamaydı.

2008 yılında UNESCO, bu festivali İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine ekledi.


Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 3

ÖLÜLER GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Kutlamanın en önemli parçası, özel evlerde ve mezarlıklarda inşa edilmiş bir sunak veya diğer adıyla ofrenda’dır. Bunlar ibadet için sunaklar değil; daha ziyade, "ruhları yaşama geri döndürmek" içindir.


Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 4

Bu nedenle, insanlar bu sunaklara sevdiklerinin susuzluğunu gidermek için su, yemek, aile fotoğrafları ve ölen her akraba için bir mum gibi nesneler yerleştirir. Ruhlardan biri çocuksa, sunakta küçük oyuncaklar bulabilirsiniz.



Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 5

Sunakları süslemek için temel olarak kadife çiçeği kullanılır. Sunaklara bırakılan kadife çiçeği ve kopal tütsüsü aromasıyla hoş kokulu, tatlı ve büyüleyici bir atmosfer yaratılır.

İki koku bir araya geldiğinde ruhlara yeraltı dünyasından çıkış yolunu gösterdiğine inanılır.


Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 6

Somut olmayan bir gelenek olmasına rağmen, İspanyol öncesi kültürlerden gelen Ölüler Günü aynı zamanda tüm duyular için bir kutlamadır.


Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 7

ÖLÜLER GÜNÜ'NE İNSAN HAZIRLIĞI

Ölüler Günü, gün boyu insanların sokaklara ve meydanlara döküldüğü son derece sosyal bir etkinlik.

İskelet gibi giyinmek de festivalin büyük bir parçası. Her yaştan insanın yüzleri, kafataslarına benzetmek için ustaca boyanıyor.


Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 8

RUHLARIN YOK OLMAMASINI SAĞLAMAK

Ölüler Günü, Meksika'nın en büyük görsel gösterilerinden biri.

Aynı zamanda temel amacı, ölenleri anmak ve böylece ruhlarının sonsuza dek yok olmamasını sağlamak.


Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 9
Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler - 10
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