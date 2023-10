“Her yerde ceset parçaları vardı”

Gazze'deki hastane katliamını yaşayanlar, saldırı anında yaşadıkları korkuyu ve paniği tek tek anlattı

Günlerdir bölgeyi bombardıman altında tutan İsrail’in önceki akşam saatlerinde Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısında, hastaların yanı sıra “güvenli bölge” olduğunu düşünerek, hastane ve çevresine sığınanlardan en az 500 Filistinli hayatını kaybetti.Gazze’de önceki gece El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırıdan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı… İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan hastanede görevli doktorlar saldırının yıkıcı etkisini açıkladı.Reuters’a konuşan El-Ehli Baptist Hastanesi’nde görevli ortopedik cerrah Fadıl Naim, “Büyük bir patlama sesi duyduğum sırada bir ameliyat yeni bitmişti ve insanlar çığlıklar içindeydi. İnsanlar ameliyathaneye girdiler çığlık çığlığa yardım istediler. Hastanenin içinde ölen ve yaralanan çok insan vardı. Hastane içinde insanların kopan uzuvları vardı ve çok sayıda yaralı vardı” dedi.Naim, “Biz kurtarabildiğimiz yaralıları hayatta tutmak için uğraştık fakat hastane çalışanları için yaralı sayısı çok fazlaydı” dedi.100 yılı aşkın bir süredir hizmet veren kriz ve savaş zamanlarında herkesi kapsayan hastanede çalışan doktor İbrahim El-Naka ise, “Burası yıllardır çocuklar ve kadınlar için güvenli bir alandı. İsrail’in saldırılarından kaçanlar için burası güvenli bir limandı. Haber vermeden hastaneyi vurdular. Ne ile vurduklarını bilmiyorum ama sonuçta çocukların vücutlarını deldi geçti” dedi.Doktor Hassan Abusittah ise, “Bütün gün hastane bombalamalardan sarsıldı. Büyük bir patlama sesi duyduktan sonra camdan dışarı bakınca her tarafta cansız bedenler ve uzuvlar vardı. Bacakları parçalanan bir yaralıyı tedavi etmeye çalıştım” dedi. Abusittah, “Gazze’de tıp sistemi çöktü. Doktorlar yorulmuş vaziyette ve yaralıların ve hastaların sayısı giderek artıyor” dediİsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısından sağ kurtulan Filistinliler, olayda “insanların yakıldığını” söyledi.Saldırıdan yaralı kurtulanlardan 20 yaşındaki Kerim el-Baltacı, yaptığı açıklamada, İsrail’in günlerdir tüm mahalleleri yerle bir eden şiddetli hava saldırılarının ardından ailesiyle Er-Rimal Mahallesinden çıkarak El-Ehli Baptist Hastanesine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.Önceki gece yaşadıklarına ilişkin “Hastanenin avlusunda idik, gökyüzünden yanan balonların ardından da füzelerin düştüğünü gördük. Yangın vardı, insanlar yanıyordu. Ağaçlar yanıp insanların üzerine düşüyordu” dedi.Baltacı, kendisinin aldığı yara sonrası bilincini kaybettiğini ve gözlerini hastanede açtığını aktardı.Filistinli genç, İsrail’in her şeyi hedef alan aralıksız saldırıları nedeniyle Gazze’de güvenli bir yer olmadığını vurguladı.Filistinli 71 yaşındaki Azzam Hamdan ise olanları, “Başımıza gelen, tüm katliamları; Nazizm’i aşan barbarca bir eylem.” sözleriyle ifade etti.Önceki geceki saldırı sonrası yaralanan ve şu anda tedavi gören Hamdan, saldırı anında yaşadığı şoku, “Güvenli şekilde oturuyorduk. Bir anda ortamıza füze düştü. Yara aldım, hiçbir şey göremez oldum. Eşim bilincini kaybetti, ona yardım edemiyordum. İnsanlar parçalandı, cesetler yandı” sözleriyle anlattı.Saldırıda yaralanan Muhammed Hamdan ise hastane olması nedeniyle bölgeye saldırı beklemediklerini söyledi.Hamdan, “Bizim başımıza ilk kez geldi. Savaşın başladığı günden beri dün (önceki gün) ilk defa aileler, insanlar, bebekler, yaşlılar ve küçük çocuklar tümüyle gitti” dedi.Kendisine iki şarapnel isabet ettiğini, birinin boynuna isabet ettiğini kaydeden Hamdan, küçük bir kız çocuğunu da kafasına camlar düşmüş halde gördüğünü anlattı.Hamdan, “Bahçede oyun oynayan çocuklar, oyuncaklarla oynayanlar, havaya fırlayıp düştüler. Ben onları kendi ellerimle kaldırdım ve dışarı çıkardım. Onları ben kaldırıp dışarı çıkardım.” diye konuştu.Filistinli bir doktor ise El-Ehli Bapsit Hastanesinin, hastalara hizmet ettiğini ve insanlık için barış mesajı taşıdığını ifade etti.Buranın İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları sırasındaki bombardımandan kaçan binlerce insana sığınma yeri olduğunu, güvenli sığınma yeri arayarak bölgeye gelen yaklaşık 3 bin insanı barındırdığını kaydeden Filistinli doktor, “Ancak maalesef hain eller, bütün sınırları ve mantığı aşarak masumları, çocukları ve kadınları hedef aldı” şeklinde konuştu.Hastanenin yıllardır halka hizmet verdiğine dikkati çeken ve tesiste “aranan kimsenin” olmadığını söyleyen Filistinli doktor, “Bu suça, dünyadaki tüm özgürler ve duyarlı insanların karşı çıkması gerekiyor. Hedef alınan bu çocukları görsün, kadınları görsün. Bu, dünyaya duyurulması gereken bir mesajdır. Bu mesajın duyarlı her bir kişiye ulaşması gerekiyor. Ulaşsın ki dün (önceki gün) katliamın yaşandığı bu mekanla ilgili görüşünü ortaya koysun. O katliam dünyanın ve tüm duyarlı özgür insanların tepkisini aldı” dedi.