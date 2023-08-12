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Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin pound’a alıcı buldu

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Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin pound’a alıcı buldu
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Rock’n Roll müziğin unutulmaz ismi Elvis Presley’in tasarım ceketi bir açık artırmada satışa çıkarıldı. Elvis Presley’in ömrünün son yılında giydiği deri vizon ceket, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 128 bin sterline alıcı buldu.
Efsanevi ABD’li şarkıcı, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan 120 santimetre uzunluğundaki deri ceketi 1977 yılında hayatını kaybetmeden önce nişanlısının erkek kardeşine vermişti. Presley’e ait baykuş şeklindeki altın bir yüzük de 14 bin sterline satıldı.
 
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