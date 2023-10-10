Bilanço ağırlaşıyor

İsrail ve Hamas arasındaki savaşta İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 700'e yaklaştı. Yaralı Filistinli sayısıysa 3 bini aştı

Ortadoğu yeniden savaş sarmalının etkisi altında. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar dördüncü gününe girdi.Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken; İsrail de Hamas'a resmen savaş ilan ederek yanıt verdi. Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 700'e yaklaştı. Yaralı Filistinli sayısıysa 3 bini. İsrail yalnızca önceki gece Gazze'de 500'e yakın noktayı vurdu.İsrail güçleri de dün sabah saatleri itibariyle Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Netanyahu hükümeti "savaş hali" ilan etti. Şimdi Gazze'ye olası bir kara harekatından söz ediliyor. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda. İsrail'den yapılan açıklamada, Gazze'ye tam abluka uygulanacağı belirtildi.Filistinli grupların 7 Ekim’de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor.İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda.Gazze Şeridi'ndeki Eş Şati mülteci kampında yer alan bir cami İsrail hava saldırısında hedef alındı. Yerel medya, çok sayıda insanın cami çevresindeki evlerin enkazı altında kaldığını bildiriyor."GAZZE TAM ABLUKAYA ALINACAK"İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söyledi."EVLERİNİZİ TERK EDİN"İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu."Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.