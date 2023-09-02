banner913
banner932
İkinci İnce Av yarın başlıyor
İkinci İnce Av yarın başlıyor
9 0
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
21 0
 
Galatasaray'ın grubu belli oldu
Galatasaray'ın grubu belli oldu
27 0
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
17 0
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
14 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
17 0
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
21 0
banner964

Bez bebekle evlenen adam görenleri şaşkına çevirdi

banner476

Kolombiya’nın Bogota kentinde yaşayan Cristian Montenegro, geçtiğimiz günlerde bez bebekle evlendiğini açıklamıştı. Son görüntüleri olay oldu

banner825
Bez bebekle evlenen adam görenleri şaşkına çevirdi
banner971
Kolombiya’nın Bogota kentinde yaşayan Cristian Montenegro isimli bir adam insan boyutunda bir bez bebekle evlendikten sonra dünya basınının ilgisini çekmişti. TikTok’tan bez bebek eşi Natalia ile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Montenegro geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarının doğduğunu söylemişti.
Alışveriş merkezine Natalie ile birlikte gittikleri anlarda çekilen pozlarını paylaşan Montenegro eşiyle aşka geldi. TikToker Montenegro sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarının hedefi oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Natalie kaçırıldıysan bir gözünü kapat” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kimin kafası daha çarpık bilmiyorum, onun mu, yoksa bunları izleyenlerin mi?” yorumunu ekledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.