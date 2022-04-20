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Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü

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Çin’de iklim krizinin etkileri üzerine yapılan yeni araştırmada, Antarktika’daki deniz buzu seviyelerinin rekor seviyede düştüğü belirtildi. Kayıtların tutulmaya başladığı günden bu yana ilk kez deniz buzu seviyelerinin 2 milyon kilometrekarenin altına indiği vurgulanan çalışmada, birçok şehir ve ülkenin tehlike altında olduğunun altı çizildi

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Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü


 

Çin’de küresel ısınmanın etkileri üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.

Guangzhou’da bulunan Sun Yat-sen Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, iklim krizinin Antarktika’daki deniz buzullarını rekor seviyede erittiği belirtildi.


İklim krizi: Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü - 2

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Araştırmacılar, kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana deniz buzu seviyesinin en düşük seviyeye gerilediğini aktardı.

Antarktika’da ilk kez 2 milyon kilometrekarenin altında deniz buzu tespit edildiğini belirten bilim insanları, 25 Şubat'ta yapılan ölçümlerden elde edilen verileri kullandıklarını söyledi.


İklim krizi: Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü - 3

Kuzey Kutbu deniz buzu, küresel ısınmanın bir sonucu olarak yıllardır yok olurken, yakın zamana kadar Antarktika deniz buzunda tam tersi bir durum yaşanıyordu.

1970'lerin sonlarından bu yana, Antarktika deniz buzunda, her on yılda yaklaşık yüzde bir oranında mütevazı bir artış görülüyordu.

Şubat ayında yapılan ölçümlerde ise güney yarımkürede deniz buzu seviyelerinin şu anda rekor seviyede düşük olduğu ortaya çıktı.


 
İklim krizi: Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü - 4

25 Şubat'ta Bellingshausen Denizi, Amundsen Denizi ve Weddell Denizi'ndeki deniz buzu seviyelerinin, 1981-2010 ortalamasından yaklaşık yüzde 30 daha düşük seviyelere ulaştığı ve rekor düşüş görüldüğü tespit edildi.


İklim krizi: Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü - 5

BUZLAR TROPİK BÖLGELERE HAREKET EDİYOR

Araştırmanın başındaki Qinghua Yang, “Deniz buzu, donmamış karanlık denizden daha beyazdır, bu nedenle daha az ısı yansıması ve daha fazla emilim vardır, bu da daha fazla deniz buzu eriterek, bir kısır döngüde daha fazla ısı absorpsiyonu üretir” dedi.

Bununla birlikte, ilkbaharda, Amundsen Denizi'ndeki buz kaybının dinamikleri, buzun kuzeye, tropik bölgelere doğru hareket ettiğini ve erimeyi artırdığının altı çizildi.


İklim krizi: Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü - 6

BİRÇOK ŞEHİR VE ÜLKEYİ TEHDİT EDİYOR

Çalışma, araştırmaların Batı Antarktika'daki Thwaites Buzulu'nun çökmesi durumunda küresel deniz seviyelerinin 3 metreye kadar yükselebileceğini ortaya çıkarmasından kısa bir süre sonra geldi.

Deniz seviyesinin yükselmesi, Şanghay'dan Londra'ya, Florida veya Bangladeş'in alçak bölgelerine ve Maldivler gibi şehir ve ülkeleri tehdit ediyor.

Buzulun onlarca yıl içinde başlayabilen çöküşü, New York ve Sidney gibi büyük şehirleri de sular altında bırakabilir.


İklim krizi: Antarktika’daki deniz buzu seviyeleri tarihin en düşük seviyesine düştü - 7

ANTARKTİKA NEDEN ÖNEMLİ?

Antarktika'nın buz tabakaları dünyadaki tatlı suyun yüzde 70'ini içeriyor ve erimesi durumunda deniz seviyeleri 56 metreye kadar yükselebilir.

Yükselen deniz seviyelerine ek olarak, eriyen su dünyadaki okyanus sirkülasyonunu yavaşlatırken, değişen rüzgar kuşakları güney yarım küredeki iklimi etkileyebilir.

Araştırmacılar, NASA uydu görüntülemesini kullanarak, okyanus olaylarının Antarktika buz raflarının erimesine ve aynı zamanda kar yağışını artırmasına neden olduğunu buldular.


 
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