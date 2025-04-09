Benfica'nın Portekiz Ligi'nde deplasmanda aldığı 4-1'lik Porto galibiyeti büyük ses getirmişti. Pavlidis'in hat-trick ile damga vurduğu maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asist yapmıştı.

Maça özellikle Porto'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Fabio Vieira'yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu'ndan da etkilendi.

TBR Football'da yer alan habere göre, Arsenal, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduğundan bu yana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyor.

Portekiz'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun son haftalardaki form grafiğinden sonra İngiliz devinin ilgisini iyice kendine çekmeyi başardığı belirtildi.