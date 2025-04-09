Hentbolda Büyükler Ligine Salı akşamı oynanan 2 karşılaşma ile devam edildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Büyük Erkekler karşılaşmasında UKÜ ile Darbaz, CB GG ile de Dumlupınar takımları karşı karşıya geldi.

Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile Darbaz takımları karşılaştı. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi Darbaz karşısında 20-15 önde kapatırken, karşılaşmadan da 42-31 galip ayrılarak yoluna devam etti. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise CB GG ile Dumlupınar takımları karşılaştı. CB GG rahat bir mücadele sergilediği karşılaşmanın ilk devresini 19-8 önde kapattığı karşılaşmayı 49-22 galibiyetle kapatarak geceyi kayıpsız kapatan taraf oldu.