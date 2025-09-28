Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Emre Çevikdal, Yusuf Atlar

Mesarya: Ercan, Çağlar(Dk.78 Eren), Okan (Dk.66 Yusuf Altıner), Tugay, Salahi (Dk.78 Yunus), İbrahim, Tacettin, Miracle Nwaorisa, Ousman Sillah, Abdullah Erol, Tony Obia (Dk.64 Ömer)

Dumlupınar: Alihan, Yasin, Orhan, Olcay M. Aykut, Arda (Dk.67 Hikmet), Yannick Nkurunzıza, Osman Şanverdi(Dk.86 Bilal), , Berk Büyükkal, Nfanly Sylla, Christian Robert (Dk.30 Nazım Deveci)

Goller: Dk.44 Miracle Nwaorisa (Mesarya) Dk.46 Mert Güçlücan Dk.90+4 Hikmet Çelikel (Dumlupınar)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 2. hafta maçında Mesarya – Dumlupınar’ı konuk etti.

Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya – Dumlupınar maçını Hakan Ünal yönetti. Çekişmeli geçen maçın ilk devresinde kaşı açılan Dumlupınar futbolcusu Christian hastaneye kaldırıldı.

44’te Miracle’ın golüyle Mesarya ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devreye hızlı başlayan Dumlupınar, Mert Güçlücan ile 46’da skoru 1 – 1 yaptı. Uzun süre 1 – 1 devam eden maçın son anlarında Hikmet Çelikel’in kafa golü skoru belirledi. 1 – 2

Dumlupınar, Mesarya galibiyetiyle 2’de 2 yaparken, Mesarya ise 2. Maçını da kaybederek, puanla tanışamadı.