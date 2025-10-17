Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Emirhan Yılmaz

Yenicami: Süleymen, Halilibrahim, Reşit, Alaatin, Görkem, Jimmy Mwanga(Hüseyin), Mehmet(Ali Üçtaş), Tahir, Samet(Remzi), Sangare, Okorie.

Dumlupınar: Alihan, Yasin, Orhan(Bilal), Arda, Olcay, Berk Büyükkal, Nazım(Berke), Osman(Doğukan), Robert, Hikmet(Berk Güçlücan), Sylla,

Goller: Dk. 43 Samet(Yenicami), Dk. 11 Berk Büyükkal(Dumlupınar)

Süper Lig 5.hafta açılış karşılaşmasında Yenicami ile Dumlupınar karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve Osman Özpaşa’nın yönettiği karşılaşmada Yenicami ve Dumlupınar 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Maça iyi başlayan konuk Dumlupınar, 11.Dakikada Berk Büyükkal’ın attığı golle öne geçti.

İlerleyen dakikalarda oyunu dengeleyen ev sahibi Yenicami 43.dakikada Samet’in ayağından bulduğu golle eşitliği yakaladı ve ilk devre 1-1 sona erdi.

İkinci devrede takımlar gol için yüklenmeye çalışsa da pozisyon üretmekte zorlandılar. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu skorla Dumlupınar ligde ilk puan kaybını yaşayarak 13 puana yükselirken, Yenicami ise ikinci berberliğini alarak puanını 5 yaptı.