Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler:Mustafa Öztugay, Güneş Demir, Cem Öksüzoğulları

Doğan T. Birliği: Dursun, Macdonald Niba, Emre, Mustafa Salk, Kenan (Dk.90 Mejdi), Ali, Mustafa Vardi, Erhun Öztümer(Dk.75 Tunç), Muhittin (Dk.90 Selim) Gime Toure (Dk.84 Doğukan), Billy Michael,

Mesarya: Ercan, Çağlar(Dk.79 İbrahim Köse), Tugay, Abdullah, Yusuf, Yunus, Mustafa Korkmaz (Dk.90 Tacettin) Miracle Nwaorisa, Ousman Sillah, Salahi (Dk.68 Eren), Tony Ejike Obıa

Goller: Dk.24 Kenan Oshan, Dk.32 Yusuf Altıner (KK) (DTB) – Dk.4 Miracle Nwaorisa (Mesarya)

Aksa Süper Ligin 5. Haftasında zirve yarışındaki Doğan Türk Birliği ile ligin dibine demir atan Mesarya takımları Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Konuk ettiği Mesarya’yı 2-1 yenen Girne ekibi, beşte beş yaparak Dumlupınar’ın puan kaybettiği haftada zirveye yükseldi.

Karşılaşmanın henüz 4’üncü dakikasında Mesarya, Miracle ile 1-0 öne geçti.

24. dakikada Kenan Oshan’ın golü ile skoru eşitleyen Doğan Türk Birliği, 32’inci dakikada Gime Toure’nin ortasında Yusuf Altıner’in kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlük sağladı.

Pozisyonun az olduğu ikinci devrede Mesarya duran toplarla etkili olmaya çalıştı. 90+5’te İbrahim Köse’nin kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde Tony topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakemin bayrağıyla Mustafa Öztugay off side gerekçesiyle golü iptal etti. Mesaryalılar bu karara büyük tepki gösterirlerken, maç da 2 – 1 sona erdi.

Puanını 15 yapan Doğan Türk Birliği gelecek hafta Lefke’ye konuk olacak.

(FOTO: ÖZGÜR GÖKSEL)