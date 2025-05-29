Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, İsmet Ünlüsoyer, Çağakan Kılıç

ASB: Cenker (9), Moore (4), Hamit (9), Guat, Abdul Ghafar (17), Dadi (5), Halit (3), Kağan (6), Emir Can (7)

Çetinkaya: Malik (2), Sarp (3), Burak. Ray allen (5), Joel (20), Elıge ( , Kaan (20)

İlk periyot: 18-10

İlk yarı: 37-25

Üçüncü periyot: 53-41

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde Çetinkaya son anlarına önde girdiği maçta yenilgisiz lider Akdeniz Spor Birliği’ne 60-58 mağlup oldu.

Maça iyi giren Akdeniz Spor Birliği ilk yarıda etkili oldu ve devreyi 37-25 önde bitirdi. Üçüncü periyotta da Akdeniz rakibi karşısında 53-41 üstün geçti. Son periyota etkili giren Çetinkaya, Joel ve Kaan’ın basketleriyle önce yakaladı sonra öne geçse de maçı Akdeniz 60-58 kazandı. Akdeniz’de Abdul Ghafar, Çetinkaya’da Joel ile Kaan öne çıkan isimler oldular.