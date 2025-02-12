Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Miracle Değirmenlik, kupada son şampiyon Göçmenköy ile 2. Tur’da karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.
Uzatma anlarında Değirmenlik’ten Hüseyin Deynekli’nin düşürülmesi sonucunda kazandığı penaltıyı Miracle direğe nişanlayarak penaltıdan yaralanamadı. İkinci uzatma devresinde Değirmenlik 116. Dakikada Miracle’ın attığı golle 1-0 öne geçti, 3 dakika sonra Göçmenköy, Adil’in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. 120 dakikanın 1-1 bitmesi nedeniyle seri penaltı atışlarına geçildi.
Seri penaltı atışlarında Miracle Değirmenlik’in 3 golüne karşılık 4 gol kaydeden son şampiyon Göçmenköy kupada tur atlayan taraf oldu ve çeyrek finale yükseldi.