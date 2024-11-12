AKSA SÜPER LİG 8. HAFTA PANORAMASI

AKSA Süper Ligin 8. Haftası pazartesi akşamı oynanan Göçmenköy – T. H. Dumlupınar karşılaşmasıyla tamamlanırken, Cihangir ligin zirvesindeki koltuğunu korudu.

Lider Cihangir, konuk ettiği ligin dibine demir atan Karşıyaka’yı rahat bir oyunla 4 – 0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkararak liderliğini korudu. Takipçisi Doğan T. Birliği ise konuk olduğu zorlu Mesarya deplasmanından rahat bir galibiyet alarak takibini sürdürdü.

7. haftayı 3. Sırada kapatan Mağusa T. Gücü konuk ettiği zirve iddiasıyla sezona başlayan M. Değirmenlik’e mağlup olarak zirveden biraz daha uzaklaşırken, Değirmenlik’in yükselişi sürdü.

Ligde 9. Sırada bulunan A. Yeşilova ile son sıradaki Karşıyaka arasında sadece 4 puan fark olması bu sezon ligde kalma mücadelesinin ne kadar zor olacağını gözler önüne sermekte.

Süper Ligin 8. Haftasında oynanan 8 maçın 3’ün ev sahibi, üçünü ise deplasman takımları kazanırken, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan maçlardan sadece A. Yeşilova – C. B Gençlik Gücü maçında gol olmazken 8 maçta 25 gol atılarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.

En gollü ve en farklı galibiyet alınan maç Mesarya – Doğan T. Birliği arasında oynanan ve DTB’nin 6 -1 üstünlüğünde sona eren maç oldu.

Atılan 25 golün 15’ini yabancı futbolcular 10’unu ise yerli futbolcular atarken, Lefke’den Christopher Fourmy haftayı hat-trick yaparak kapatan tek futbolcu oldu. DTB’den Billy Michel, Cihangir’den Muhittin Tümbül ile Göçmenköy’den Mbou, Gönyeli’den Doukara ise 2’şer gol atarak takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadılar.

Gol krallığı yarışında Lefke’den Christopher Fourmy hat-trick yapması sonrasında 9 gole ulaşarak krallık koltuğuna oturdu. Onu Muhittin, Babacar, Şenolve Traore 7 golle takip ediyor.

Ligde 8. Haftada 49 sarı kart çıkarken 2 de kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: M. Değirmenlik

Aksa Süper Ligin 8. Haftasının en zorlu maçlarından olan Mağusa Türk Gücü ile M. Değirmenlik arasındaki mücadeleyi deplasmanda kazanmayı başaran Değirmenlik takımı hem zirve yarışına tutundu hem de moral buldu.

Haftanın Futbolcusu: Christopher Fourmy(Lefke)

Lefke takımına bu sezon katılan yabancı futbolcu Christopher Fourmy takıma kısa sürede uyum sağlarken, attığı gollerle Lefke’nin üst sıralara tırmanmasına önemli katkı koyuyor. Bu hafta yaptığı hat-trick ile haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Sedat Devecioğlu(Doğan T. Birliği)

Aksa Süper Ligin 8. Haftasına namağlup giren Doğan T. Birliği konuk olduğu bu sezon evinde kaybetmeyen ligin zorlu deplasmanı takımlarından Mesarya’yı farklı mağlup ederken, teknik direktör Sedat Devecioğlu gerek rakibini iyi analiz ederek, gerekse takımını iyi organize ederek galibiyette önemli paya sahip oldu.

Haftanın Hakemi: Ali Özer(DND L. Gençler Birliği – Yenicami)

Süper Ligin 8. Haftasının açılış maçında aşağı sıraları ilgilendiren DND L. Gençler Birliği – Yenicami maçını yöneten tecrübeli hakem Ali Özer, maç boyunca pozisyonlara yakın ve oyunu fazla kesmeden iyi bir maç yönetti.

Haftanın Kareası:

Süleyman(Yenicami), Farouk Dadze (DTB), Serge Abaka(Cihangir), Sertan Kurukafa(M. Değirmenlik).

Haftanın On Biri:

Hasan Piro(Değirmenlik), Aykut(Lefke), Erol(Cihangir), Ünal(Değirmenlik), Sercan(Cihangir), Ali(DTB), Arda (Göçmenköy), Hüseyin Deynekli (Değirmenlik), Muhittin(Cihangir), Mbou(Göçmenköy), Doukara(Gönyeli).

Aksa Süper Lig 8. Hafta sonuçları

DND Gençler Birliği-Yenicami: 0 – 1

Çetinkaya-Gönyeli: 2 – 2

Lefke-Esentepe: 4 – 1

Mesarya-Doğan T.Birliği: 1 – 6

Mağusa T.Gücü-M.Değirmenlik: 0 – 1

Cihangir-Karşıyaka: 4 – 0

A.Yeşilova-CB Gençlik Gücü: 0 – 0

Göçmenköy-TH Dumlupınar: 3 – 0

Aksa Süper Lig 9. Hafta programı:

C. B. Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü

Gönyeli – Mesarya

A.Yeşilova – Cihangir

M. Değirmenlik – Çetinkaya

Yenicami – Göçmenköy

Esentepe – DND L. Gençler Birliği

Doğan. Türk B. – Lefke

T. H. Dumlupınar - Karşıyaka

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

