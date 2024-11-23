Drift NEU organizasyonu ile 23-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 KKTC Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı hazırlıkları tamamlandı. 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap, 2 kez KKTC Drift şampiyonu İbrahim Yücebaş ve 1 kez KKTC Drift şampiyonları Akay Akbil gibi yerel yıldızlarımızın yanında Türkiye'nin iddialı pilotlarının da mücadele edeceği yarış, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Süpermarket yanında özel olarak hazırlanan Drift pisti içerisinde bir şölen havasında gerçekleştirilecek.

26 sporcunun katılacağı yarışa hem ülkemizin şampiyon pilotları hem de Türkiye’den önemli 5 sporcu katılacak. 23 Kasım Cumartesi sabahı 10.00’dan itibaren serbest antrenmanların yapılacağı organizasyonda sıralama seansı 14.00’te başlayacak ve ilk gün tamamlanacak. 24 Kasım 2024 Pazar sabahı saat 09.30’da resmi antrenmanlarla ikinci gün heyecanı başlayacak. 11.00’de seyirci selamlanın ardından Semi Pro İkili mücadeleleri 12.30’da, Pro Kategori ikili mücadeleleri ise 14.30’da başlayacak. Yarışın ödül töreni 16.30’de İkas Süpermarket önünde gerçekleştirilecek ve organizasyon “After Party” ile tamamlanacak.

Program

23 Kasım Cumartesi

10.00 Serbest Antrenmanlar

14.00 Sıralamalar

24 Kasım Pazar

09.30 Resmi Antrenmanlar

11.00 Seyirci selamlama

12.30 Semi-Pro ikililer

14.30 Pro ikililer

16.30 Ödül Töreni

17.00 After Party

Kayıt Listesi:

Pilot Araç Sınıf

1 İbrahim Yücebaş Nissan Silvia Pro

2 Enver Haskasap Nissan Silvia Pro

3 Akay Akbil BMW E92 Pro

4 Fahim Reza Nissan Silvia Pro

5 Oktay Erülkü Nissan Silvia Pro

6 Celal Erülkü Nissan Silvia Pro

7 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia Pro

8 Ahmet Bağrıaçık Nissan Silvia Pro

9 Bekir Özsusuzlu Nissan Silvia Pro

10 Yusuf Çocuk Nissan Silvia Pro

11 Altan Çocuk Toyota GT86 Pro

12 Erol Özteknik Nissan Skyline Pro

13 Onur Gani Nissan Silvia Pro

14 Sarp Toprak Ölmez Nissan Silvia Semi-Pro

15 Yaşam Karakurt Toyota Soarer Semi-Pro

16 Şafak Şen Nissan Silvia Semi-Pro

17 Cenginhan Güngör Mazda RX7 Semi-Pro

18 Görkem Eren Nissan Silvia Semi-Pro

19 Berkay Akbulut BMW E46 Semi-Pro

20 Ahmet Coşkun Özata BMW M50 Semi-Pro

21 Abdullah Bostan BMW E92 Semi-Pro

22 Mehmet Yazgan Toyota Soarer Semi-Pro

23 Kazım Rahvancıoğlu BMW E46 Semi-Pro

24 Salahi Karalım Mercedes Semi-Pro

25 Hayrettin Oben Bardak Nissan 350z Semi-Pro

26 Melika Rajabi Movahed Nissan Silvia Semi-Pro