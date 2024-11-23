Drift NEU organizasyonu ile 23-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 KKTC Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı hazırlıkları tamamlandı. 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap, 2 kez KKTC Drift şampiyonu İbrahim Yücebaş ve 1 kez KKTC Drift şampiyonları Akay Akbil gibi yerel yıldızlarımızın yanında Türkiye'nin iddialı pilotlarının da mücadele edeceği yarış, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Süpermarket yanında özel olarak hazırlanan Drift pisti içerisinde bir şölen havasında gerçekleştirilecek.

26 sporcunun katılacağı yarışa hem ülkemizin şampiyon pilotları hem de Türkiye’den önemli 5 sporcu katılacak. 23 Kasım Cumartesi sabahı 10.00’dan itibaren serbest antrenmanların yapılacağı organizasyonda sıralama seansı 14.00’te başlayacak ve ilk gün tamamlanacak. 24 Kasım 2024 Pazar sabahı saat 09.30’da resmi antrenmanlarla ikinci gün heyecanı başlayacak. 11.00’de seyirci selamlanın ardından Semi Pro İkili mücadeleleri 12.30’da, Pro Kategori ikili mücadeleleri ise 14.30’da başlayacak. Yarışın ödül töreni 16.30’de İkas Süpermarket önünde gerçekleştirilecek ve organizasyon “After Party” ile tamamlanacak.

Drift

Program

23 Kasım Cumartesi

10.00 Serbest Antrenmanlar

14.00 Sıralamalar

24 Kasım Pazar

09.30 Resmi Antrenmanlar

11.00 Seyirci selamlama

12.30 Semi-Pro ikililer

14.30 Pro ikililer

16.30 Ödül Töreni

17.00 After Party

Kayıt Listesi:

                Pilot       Araç       Sınıf

1             İbrahim Yücebaş              Nissan Silvia       Pro

2             Enver Haskasap               Nissan Silvia       Pro

3             Akay Akbil          BMW E92            Pro

4             Fahim Reza        Nissan Silvia       Pro

5             Oktay Erülkü      Nissan Silvia       Pro

6             Celal Erülkü        Nissan Silvia       Pro

7             Ahmet Öksüzoğluları     Nissan Silvia       Pro

8             Ahmet Bağrıaçık              Nissan Silvia       Pro

9             Bekir Özsusuzlu               Nissan Silvia       Pro

10           Yusuf Çocuk       Nissan Silvia       Pro

11           Altan Çocuk       Toyota GT86      Pro

12           Erol Özteknik     Nissan Skyline   Pro

13           Onur Gani           Nissan Silvia       Pro

14           Sarp Toprak Ölmez         Nissan Silvia       Semi-Pro

15           Yaşam Karakurt                Toyota Soarer   Semi-Pro

16           Şafak Şen            Nissan Silvia       Semi-Pro

17           Cenginhan Güngör         Mazda RX7         Semi-Pro

18           Görkem Eren    Nissan Silvia       Semi-Pro

19           Berkay Akbulut                BMW E46            Semi-Pro

20           Ahmet Coşkun Özata    BMW M50          Semi-Pro

21           Abdullah Bostan              BMW E92            Semi-Pro

22           Mehmet Yazgan              Toyota Soarer   Semi-Pro

23           Kazım Rahvancıoğlu       BMW E46            Semi-Pro

Ralliciler Cumhuriyet Rallisi’nde yarışacak Ralliciler Cumhuriyet Rallisi’nde yarışacak

24           Salahi Karalım    Mercedes           Semi-Pro

25           Hayrettin Oben Bardak Nissan 350z        Semi-Pro

26           Melika Rajabi Movahed               Nissan Silvia       Semi-Pro