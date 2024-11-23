Drift NEU organizasyonu ile 23-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 KKTC Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı hazırlıkları tamamlandı. 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap, 2 kez KKTC Drift şampiyonu İbrahim Yücebaş ve 1 kez KKTC Drift şampiyonları Akay Akbil gibi yerel yıldızlarımızın yanında Türkiye'nin iddialı pilotlarının da mücadele edeceği yarış, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Süpermarket yanında özel olarak hazırlanan Drift pisti içerisinde bir şölen havasında gerçekleştirilecek.
26 sporcunun katılacağı yarışa hem ülkemizin şampiyon pilotları hem de Türkiye’den önemli 5 sporcu katılacak. 23 Kasım Cumartesi sabahı 10.00’dan itibaren serbest antrenmanların yapılacağı organizasyonda sıralama seansı 14.00’te başlayacak ve ilk gün tamamlanacak. 24 Kasım 2024 Pazar sabahı saat 09.30’da resmi antrenmanlarla ikinci gün heyecanı başlayacak. 11.00’de seyirci selamlanın ardından Semi Pro İkili mücadeleleri 12.30’da, Pro Kategori ikili mücadeleleri ise 14.30’da başlayacak. Yarışın ödül töreni 16.30’de İkas Süpermarket önünde gerçekleştirilecek ve organizasyon “After Party” ile tamamlanacak.
Program
23 Kasım Cumartesi
10.00 Serbest Antrenmanlar
14.00 Sıralamalar
24 Kasım Pazar
09.30 Resmi Antrenmanlar
11.00 Seyirci selamlama
12.30 Semi-Pro ikililer
14.30 Pro ikililer
16.30 Ödül Töreni
17.00 After Party
Kayıt Listesi:
Pilot Araç Sınıf
1 İbrahim Yücebaş Nissan Silvia Pro
2 Enver Haskasap Nissan Silvia Pro
3 Akay Akbil BMW E92 Pro
4 Fahim Reza Nissan Silvia Pro
5 Oktay Erülkü Nissan Silvia Pro
6 Celal Erülkü Nissan Silvia Pro
7 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia Pro
8 Ahmet Bağrıaçık Nissan Silvia Pro
9 Bekir Özsusuzlu Nissan Silvia Pro
10 Yusuf Çocuk Nissan Silvia Pro
11 Altan Çocuk Toyota GT86 Pro
12 Erol Özteknik Nissan Skyline Pro
13 Onur Gani Nissan Silvia Pro
14 Sarp Toprak Ölmez Nissan Silvia Semi-Pro
15 Yaşam Karakurt Toyota Soarer Semi-Pro
16 Şafak Şen Nissan Silvia Semi-Pro
17 Cenginhan Güngör Mazda RX7 Semi-Pro
18 Görkem Eren Nissan Silvia Semi-Pro
19 Berkay Akbulut BMW E46 Semi-Pro
20 Ahmet Coşkun Özata BMW M50 Semi-Pro
21 Abdullah Bostan BMW E92 Semi-Pro
22 Mehmet Yazgan Toyota Soarer Semi-Pro
23 Kazım Rahvancıoğlu BMW E46 Semi-Pro
24 Salahi Karalım Mercedes Semi-Pro
25 Hayrettin Oben Bardak Nissan 350z Semi-Pro
26 Melika Rajabi Movahed Nissan Silvia Semi-Pro