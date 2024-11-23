Aksa 1. Lig ekibi Küçük Kaymaklı’nın tecrübeli takım kaptanı Halil Turan’dan sevindirici haber geldi.

NorthernLand Dipkarpaz SK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Turan, düz koşulara başlayarak iyileşme sürecinde önemli bir aşama kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaptanın rehabilitasyon sürecini planlandığı gibi sürdürdüğü ve kısa sürede yeniden takım arkadaşlarının yanında olacağı belirtildi. Yeşil-siyahlı taraftarlar, takımın lider ismi Halil Turan’ın dönüşünü dört gözle bekliyor.

Küçük Kaymaklı teknik ekibi de kaptanın sahalara dönmesiyle birlikte takımın hem saha içindeki oyun gücünün hem de moralinin daha da artacağını vurguladı. Halil Turan, dönüşüyle takımının kritik maçlarında yeniden sahada olacak.