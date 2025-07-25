Drift NEU Racing School ve Dorana Turizm, 18-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri çığır açan iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs'ta drift turizmini resmen başlattı. Bu heyecan verici ve bir ilk olma özelliği taşıyan projenin ilk adımı olarak, Türkiye'nin prestijli sürüş kulübü Drivers Nation, Kıbrıs'a gelerek NEU Event Park'ta dört günlük nefes kesen bir drift kampı gerçekleştirdi.

Bu devrim niteliğindeki girişimle, Kuzey Kıbrıs artık sadece denizi ve tarihiyle değil, adrenalin dolu drift pistleriyle de anılacak. "Adrenalin, Eğitim ve Tatil Bir Arada" mottosuyla yola çıkılan bu projede, NEU Event Park'ta motorlar artık sadece yarışmakla kalmıyor, tarih yazıyor. Dört gün boyunca profesyonel lastik cızırtılarına ve benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapan kamp, bölgenin turizm potansiyeline yeni bir boyut kazandırdı.

NEU EVENT PARK'TA PROFESYONEL DRİFT DENEYİMİ "YAŞATILDI"

Drift NEU Racing School ve Dorana Turizm'in öncülüğünde Kuzey Kıbrıs'ta başlayan drift turizminin ilk adımı, NEU Event Park'ta düzenlenen ve Drivers Nation üyelerinin katıldığı profesyonel bir drift kampıyla taçlandı. 20'den fazla Drivers Nation üyesi, özel olarak hazırlanan ve "Drift Eğitimini Sadece Öğretmedik, Yaşattık" mottosuyla sunulan kapsamlı bir eğitim programına dahil oldu.

Drift NEU Racing School Direktörü Enver Haskasap, kampın sadece teknik bilgi aktarmadığını, aynı zamanda tam donanımlı drift araçlarıyla birebir, uygulamalı bir deneyim sunduğunu belirtti. Katılımcılar, sürüş tekniklerinin inceliklerinden araç kontrolüne, heyecan verici sürüşlerden yarış pisti deneyimine kadar her aşamayı kapsayan bir eğitim sürecinden geçti. Bu süreç, katılımcılara hem teknik bilgi birikimi hem de sosyal etkileşim açısından benzersiz bir fırsat sundu.

Organizasyonun en akılda kalıcı anlarından biri ise, kampın son günü Drift NEU ekibiyle birlikte gerçekleştirilen gece sürüşü oldu ve bu anlar katılımcılara unutulmaz bir adrenalin patlaması yaşattı. NEU Event Park'ın modern pistlerinde, "sadece eğitim değil, gerçek bir drift " mottosuyla karşılanan Drivers Nation üyeleri, drift akademisinde hem teknik bilgi edindiler hem de güçlü sosyal bağlar kurdular.

KIBRIS, ULUSLARARASI BİR DRİFT DESTİNASYONU OLUYOR HASKASAP'TAN GELECEK VİZYONU

Drift NEU Racing School Direktörü Enver Haskasap, Kuzey Kıbrıs'ta başlayan drift turizminin adanın geleceği için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türkiye'den Drivers Nation gibi prestijli bir kulübü ağırlamanın büyük bir gurur olduğunu dile getiren Haskasap, Dorana Turizm ile iş birliği sayesinde hayata geçen bu kampın, Kıbrıs'ın sadece doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda ekstrem spor turizminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Haskasap'ın temel amacı, adayı drift tutkunları için uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmek ve Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına katkıda bulunmak. Gelecek dönemlerde NEU Event Park'ta daha fazla uluslararası kulübü ve drift meraklısını ağırlayarak Kuzey Kıbrıs'ı drift turizminin önemli destinasyonlarından biri yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Bu kampın sadece bir etkinlik değil, Kıbrıs için stratejik bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

DORANA TURİZM, "DRİFT TATİLİ" KONSEPTİYLE TURİZMDE YENİ BİR SAYFA AÇTI

Dorana Turizm Müdürü Furkan Yonat, Drift NEU Racing School ile yaptıkları iş birliğinin, Kıbrıs'ta drift sporunu turizme entegre eden ilk etkinlik olarak tarihe geçtiğini ve spor turizmi potansiyelini gözler önüne seren somut bir adım olduğunu belirtti. Yonat, yurt dışından gelen bireysel veya kulüp düzeyindeki ziyaretçilere yönelik özel eğitim programları oluşturarak, adayı drift turizminde bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Drivers Nation üyeleriyle gerçekleştirilen kamp deneyimini detaylandıran Yonat, misafirlere tam anlamıyla profesyonel bir 'drift tatili' sunduklarını vurguladı. Kamp süresince konaklama, transfer ve ulaşım hizmetlerinin eksiksiz sağlandığını belirten Yonat, "Katılımcılarımıza 4 seviyeli kapsamlı bir drift eğitimi sunduk. Ayrıca, etkinlik katılımı ve sürüş sonrası düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklerle de misafirlerimizin hem teknik bilgilerini geliştirmelerini hem de keyifli vakit geçirmelerini sağladık" dedi.

KATILIMCILARDAN DRİFT EĞİTİMİNE TAM NOT "PİLOT OLMAYI ÖĞRETİYORLAR"

Kuzey Kıbrıs'ta drift turizmini başlatan ilk kamp olan Yakın Doğu Üniversitesi NEU Event Park'taki drift eğitimi, katılımcılardan tam not aldı. Kamp deneyimini yaşayanlar, aldıkları eğitimin kalitesine vurgu yaparak, "Görüp görebileceğimiz en eğlenceli, en profesyonel eğitimdi. Tur attırmıyorlar, gerçekten pilot olmayı öğretiyorlar." ifadelerini kullandılar.

Eğitimin "Simülasyon değil, gerçek bir sürüş hissi" verdiğini belirten katılımcılar, drift eğitimi almak isteyen herkese bu kampı tavsiye ettiler. Bu geri bildirimler, NEU Event Park ve Dorana Turizm iş birliğiyle sunulan drift eğitiminin, beklentilerin ötesinde bir deneyim yaşattığını ortaya koydu.

Drift NEU Racing School ve Dorana Turizm'in bu yenilikçi iş birliği, adaya yeni bir turizm çeşidi kazandırırken, uluslararası arenada da adından söz ettirecek gibi duruyor. Bu atılımla Kuzey Kıbrıs, spor turizminde yeni bir ivme