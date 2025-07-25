3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Perşembe akşamı oynanan 3. lük ve Final karşılaşmaları ile tamamlandı ve kategorilerinde dereceye giren takımlar belli oldu.

Final maçlarının ardından ödül töreni öncesinde Cimnastik Federasyonuna bağlı sporcular 10 dakikalık bir gösteri sundu. Daha sonra ödül törenine geçildi .

Ödül töreninde önce Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ' a voleybola katkılarından dolayı Başkan Enver Kaya tarafından plaket takdim edildi . Daha sonra Glapsides Plajında oynanan 3. ve 4. Gün müsabakalarının oynanmasına organizasyon alanının düzenlenmesinde katkı koyan GMBÇS Başkanı Özkan Eser'e plaketi Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi.

Müsabakalarda görev alan hakemlerin anı plaketlerini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Asbaşkanı Osman Akın ve Şeniz Arkar birlikte takdim etti.

Törende daha sonra kategorilerinde en iyi oyuncu seçilen sporcuların Ödüllerine geçildi. En iyi oyuncular ödüllerini Başkan Enver Kaya, Asbaşkan Buran Atakan , GMBÇS Başkanı Özkan Eser, MVOSD Başkanı Mehmet Kaya ,LVA Yöneticisi Kemal Moral , KGM Asbaşkanı Erdinç Serdahogulları takdim etti.

Derceye giren sporcuların ödülleri yine yetkilileri tarafından takdim edildi.

Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde dereceye giren sporculara toplam 60000 TL parasal ödül takdim edildi.

Kategorilerinde dereceye giren takımlar ve sporcular şöyle:

U12 KIZLAR

1. GMBÇS 1

2. DAÜ 3

3. MVOSD 1

U13 ERKEKLER

1. KGM 1

2. GMBÇS 1

3. GMBÇS 2

U16 KIZLAR

1. GMBÇS 1

2. GMBÇS 2

3. GMBÇS 4

U17 ERKEKLER

1. GMBÇS 1

2. GMBÇS 2

3. GMBÇS 4

OSMAN ÇETİNTAŞ BÜYÜK ERKEKLER

1. UMUT -RUFARO

2. FERDİ -AHMET

3. ERSEN- YUSUF

OSMAN ÇETİNTAŞ BÜYÜK BAYANLAR

1. CEREN -DİYAR

2. NAZLI-HATİCE

3. ŞERİFENAZ-SİMA

EN İYİ OYUNCU ÖDULLERI

Kategorilerine göre en iyi oyuncu seçilen sporcular

U12 KIZ DAMLA GÖK

U13 ERKEK YAHYA KIZIL

U16 KIZ NAZLI AKYOL

U17 ERKEK ERSEN REYNAR

BÜYÜK BAYAN DİYAR KALAY

BÜYÜK ERKEK UMUT AKSULAR