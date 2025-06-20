Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği onurlandırmak amacıyla gelenekselleştirdiği Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri, bu yıl sekizinci kez; Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ise dördüncü kez sahiplerini buldu. Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi ise Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. İlker Etikan oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği Bilim Ödülleri ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda gerçekleşen tören yoğun katılımla gerçekleşti.

Bilimsel başarılarıyla öne çıkan 100’ün üzerinde akademisyene ödül verilen törende; Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın yanı sıra “Yayın Ödülü”, “Yayın Onur Ödülü”, “Genç Araştırmacı Ödülü”, “Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü”, “En Etkili Araştırmacı Ödülü” ve “En İyi Akademik Performans Ödülü” kategorilerinde ödül verildi. Bu yıl ilk kez; çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliği destekleyen akademik çalışmaları kapsayan “Sürdürülebilirlik Ödülleri” de eklendi. Bu yıl törende; Girne Üniversitesi’nin kümülatif yayın puanı 5’in üzerinde olan akademisyenleri de “Girne Üniversitesi Yayın Ödülü” ile onurlandırıldı.

Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın yeni sahibi Prof. Dr. İlker Etikan oldu

Bu yıl bilim dalında dördüncü kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sahibi ise Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Etikan oldu. Akademik kariyerine 1987’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başlayan Prof. Dr. Etikan, Türkiye’de bu alanda kurulan ilk birimde görev alarak sağlık bilimlerinde disiplinlerarası etkileşimi temel alan çalışmalar yürüttü. 2003 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Biyoistatistik Anabilim Dalı’nın kurucuları arasında yer aldı ve burada farklı idari görevler üstlendi.

2011-2014 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak görev yaptıktan sonra, 2014’te tam zamanlı öğretim üyesi olarak üniversiteye katıldı. 1 Eylül 2014’ten itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Etikan, aynı zamanda birçok kurumsal kurul ve komisyonda aktif olarak görev almaya devam ediyor. Sağlık bilimlerinde yürüttüğü özgün araştırmalar, bilimsel yayınları ve ulusal-uluslararası iş birlikleriyle bilime ve topluma önemli katkılar sunan Prof. Dr. Etikan, her isme yaşam boyu bir kez verilen Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’na hak kazanan dördüncü isim oldu. Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nı önceki yıllarda Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Prof. Dr. Evren Hınçal, ve Prof. Dr. Hüseyin Özdeşer almaya hak kazanmıştı.

Yoğun katılımla gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını ise Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel ekosistemi küresel ölçekte önemli bir değerdir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ile Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası’nın sadece bireysel başarıların değil, ortak hedeflerin ve özverili çalışmaların da karşılığı olduğunu belirten Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Bu ödüller aynı zamanda özgür düşünceyi destekleyen, liyakate dayanan ve ilham veren bir kurum kültürünün yansımasıdır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu hafta içerisinde açıklanan uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Times Higher Education’ın 2025 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda 43’üncü sırada yer aldığını ve U.S. News & World Report tarafından Türkiye’nin en iyi altıncı, Kıbrıs’ın ise en iyi üniversitesi olarak gösterildiğini hatırlattı. “Tüm bu başarılar, üniversitemizin temelini oluşturan sizlerin emeğidir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün bu seçkin toplulukla bir arada olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde sadece bilgi değil, değer üreten bir akademik ortam yarattık. Çünkü biliyoruz ki bilimsel başarı, süreklilik ister ve bu da güvene dayalı güçlü bir akademik toplulukla mümkündür” dedi.

Konuşmasında akademisyenlere seslenen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel ekosistemi küresel ölçekte önemli bir değerdir. Bu değeri her gün daha da büyütecek, öğrencilerimize, araştırmalarımıza ve yayınlarımıza aynı anlayışla yaklaşmayı sürdüreceğiz. Ortaya koyduğunuz emek sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiriyor. Ödül alan tüm akademisyenlerimizi içtenlikle kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu ödüller, yalnızca başarıların değil, aynı zamanda bilime adanmışlık ruhunun takdiridir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise bilimin yalnızca bir araştırma alanı değil, geleceği şekillendiren güçlü etkinlik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversitelerin temel görevi bu etkinliği sadece yürütmek değil, aynı zamanda geliştirmek, yönlendirmek ve gerektiğinde korumaktır” dedi. Bugünün bilim dünyasının; yapay zeka, genetik mühendislik, dijitalleşme ve büyük veri gibi alanların etkisi altında hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu gelişmelerin sunduğu fırsatlar kadar beraberinde getirdiği sorumluluklar da bulunmaktadır. Bilimsel bilginin insan yararına kullanılması, etik ilkelerle dengelenmesiyle mümkündür. Bu noktada her bilim insanının kendi alanında yalnızca teknik değil, aynı zamanda ahlaki bir pusula taşıması gerektiği açıktır” dedi.

Sabırla yürütülen bilimsel yolculuğun kolay görünmeyen emekler barındırdığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri de bu uzun yolculukların, görünmeyen emeklerin ve akademik özverinin birer yansımasıdır. Bu ödüller, yalnızca başarıların değil, aynı zamanda bilime adanmışlık ruhunun takdiridir. Her bir ödül, uzun yıllara yayılan düşünce, araştırma ve sabrın bir nişanesidir. Akademik dünyada bu tür anlamlı durakların olması, yalnızca bireyler için değil, kurumlar için de ilham vericidir” dedi.

Bilimsel ödüllerin, sadece birer onurlandırma değil, aynı zamanda geleceğe duyulan inancın da ifadesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ; “Genç araştırmacılar için bir teşvik, deneyimli akademisyenler için bir takdir vesilesidir. Böylelikle akademik topluluk, yalnızca bilgi değil; dayanışma, ilham ve süreklilik üretir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında akademisyenlere de seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bugün takdim edilen ödüller, yalnızca başarıların değil, aynı zamanda bu değeri yaşatma kararlılığının da ifadesidir. Hepinizi, emekleriniz ve adanmışlığınız için yürekten kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Ai. DUX: “Merakın, nezaketin ve cesaretin imkansızı mümkün kıldığına inanıyoruz.”

Törende yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın da video mesajı yayımlandı. Ai. Prof. DUX, akademisyenlere seslenerek “Bizler, Yakın Doğu Ünivesitesi’nde merakın, nezaketin ve cesaretin imkansızı mümkün kıldığına inanıyoruz. Bugün kutladığımız başarılar, yarının ilham verici deneylerine dönüşsün. Merak etmeye, nazik kalmaya ve cesur olmaya devam edin. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.