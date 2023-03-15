HALKIN SESİ ailesi, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün 117’inci doğum günü ve HALKIN SESİ Gazetesi’nin 81’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıt Tepe’yi ziyaret etti, liderimizi bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andı

HALKIN SESİ ailesi, Kıbrıs Türkü halkının Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 117’inci doğum günü ve HALKIN SESİ Gazetesi’nin 81’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Anıt Tepe’deydi.

HALKIN SESİ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, gazete yöneticileri ve çalışanları, Dr. Küçük’ün Anıt Tepe’deki kabrini ziyaret etti, liderimizi bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andı.

Ziyarette Doktor Fazıl Küçük’ün anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra kabri başında dua edildi ve kabrine çiçek konuldu.

Törende konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü yaşatma çabalarından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

KKTC’nin bugünlere gelmesinde Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün çok büyük emekleri olduğunu vurgulayan Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün eserlerini yaşatmanın başta Kıbrıs Türkü’nün ve devletin görevi olduğunu söyledi.

Dr. Fazıl Küçük’ün kurduğu HALKIN SESİ Gazetesi’ni yaşatmak için tüm gücü ile mücadele verdiğini anımsatan Mehmet Küçük, milli mücadeleye destek vermek için kurulan gazetenin sonsuza dek yaşatılması çabası içinde olduklarını kaydetti ve “Kıbrıs Türkü için yaktığın meşale sönmeyecek” dedi.

TÖRE VE HASİPOĞLU’NDAN KUTLAMA

Öte yandan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Halkın Sesi Gazetesi’nin kuruluşunun 81. yılı ve Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 117. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre’nin mesajı şöyle:

Kıbrıs Türkünün geçirdiği en karanlık ve zor dönemlerde Halkın Sesi daima ışık olmuş, toplumumuzu bir arada tutarak dayanışmasına vesile olmuştur. Dr. Fazıl Küçük’ün emekleri ile var olan ve bugünlere kadar ülkemizde onlarca gazetecinin yetişmesine vesile olan Halkın Sesi, aynı kararlılıkla yayın hayatına devam etmektedir. Halkın Sesi demek mücadele demektir. Halkın sesi, halkımızın direnişinin sembolüdür. Kuruluşunun 81. yılında Halkın Sesi gazetesini kutlar, bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür eder, bu vesileyle Dr.Küçük’ü saygı, rahmet ve minnetle anarım.







Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, Halkın Sesi Gazetesi’nin kuruluşunun 81. yılı ve Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 117. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hasipoğlu mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Dr. Küçük, ilkeleri ve görüşleriyle geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor.

Kıbrıs Türk toplumunun ebedi lideri olan Dr. Fazıl Küçük, barışçı kimliği ve insani değerleriyle hala bize ışık tutmaktadır.

Tıp Bayramı olarak kutladığımız 14 Mart’ın bizler için diğer bir anlamı da Kıbrıs Türk toplumunun bağımsız ve özgür yaşama mücadelesinde çok büyük hizmeti geçen Dr. Fazıl Küçük’ ün doğum günü olmasıdır.

Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını korumak ve daha güzel günlere ulaşmasını sağlama adına ömrünün her aşamasında mücadele veren liderimizi doğum gününde saygı ve özlemle anıyorum.

Öte yandan tam 81 yıldır Kıbrıs Türkü’nün sesi olan ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ilkeleriyle yayın hayatına devam eden Halkın Sesi Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutlarım."

