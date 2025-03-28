Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rifat Siber, Ankara’da 12 -13 Mart 2025 tarihlerinde Başkent Üniversitesi ve TİKA ile iş birliğinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Sempozyumu hakkında bilgiler verdi.

Dr. Rifat Siber, 2023 yılında düzenlenen 1. Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi çalıştayı yaptıklarını ve bu çalıştayı yaparken amaçlarının Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri varlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hekim olarak, siyaset adamı ve gazeteci olarak çalışmalarının yorumlanmasını tarihsel süreç içindeki yerinin ve mücadelesinin irdelenmesi çalışmalarına olanak sağlamak olduğunu belirtti.

Dr. Rifat Siber, “Amacımız yine Dr. Fazıl Küçük tarafından 14 Mart 1942 tarihinde kurulan ve halen yayın hayatına devam etmekte olan Halkın Sesi gazetesi hakkında yapılacak çalışmaların bilim dünyası ile paylaşılmasını sağlamaktı. Lefkoşa’da, Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen bu ilk çalıştayı, GAÜ’den Prof. Dr. Ulvi Keser ile birlikte organize etmiştik.1.Çalıştayımızda 10 araştırmacı ve akademisyen bildiri sunmuş ve bu bildirileri de daha sonra kitaplaştırmıştık.” dedi.

Rifat Siber, Ankara’da 12 -13 Mart 2025 tarihlerinde Başkent Üniversitesi ve TİKA ile iş birliğinde gerçekleştirilen 2.Uluslararası Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Sempozyumunda ise Başkent Üniversitesinin yaptığı çalışmaları Doç. Dr. Mehmet Balyemez ve akademik çalışma grubunun gerçekleştirdiğini ifade etti.

Siber şu bilgileri verdi:

“Sayın Balyemez, Başkent Ünversitesi’nde kurulmuş olan Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi’nin (KITAMER) de müdürlüğünü yapmaktadır. Sempozyumda bildiri sunan akademisyen ve araştırmacıların bildirilerinin düzenlenmesi ve kabulü ile ilgili çalışmaları, Başkent Üniversitesi gerçekleştirmiştir. Bildiri sunan kişilerin uçak ve otel harcamalarını Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA) karşılamıştır. TİKA, TC Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Sempozyum, TİKA Genel Merkezinde yer alan Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum açılışı,12 Mart 2025,çarşamba gün saat 9’da yapıldı. Açılışta Dr Fazıl Küçük Vakfı mütevelli heyeti başkanı Mehmet Küçük, TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptılar. Açılış konuşmalarından sonra da Dr. Fazıl Küçük fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Saat 14.00’de bildiri oturumları başladı. Oturumlar 12 ve 13 Mart tarihlerinde beş ayrı oturum şeklinde gerçekleştirildi. Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi ile ilgili toplam 27 bildiri sunuldu. İkinci günkü sunumların sona ermesinden sonra da bir değerlendirmek ve kapanış oturumu gerçekleştirildi.

Vakıf heyetimiz, Başkent Üniversitesi kurucusu Prof Dr Mehmet Haberal’ı ziyaret etti. Dr Haberal ileri yaşına ve yoğun çalışma programına karşın, zaman ayırarak heyetimizi heyecanla karşıladı, Başkent Üniversitesi ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi, Kıbrıs ile ilgili iyi dileklerini belirtti.

Daha sonra heyetimiz, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof Dr Hakan Özkardeş’i ziyaret etti. Bu ziyaretin bir amacı da Dr. Fazıl küçük Vakfı ile Başkent Üniversitesi arasında iş birliği protokolünü imzalamaktı, protokol vakıf başkanımız Mehmet Küçük ve Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş tarafından imzalandı.

Dr Fazıl Küçük Vakfı Başkan ve heyeti olarak, TİKA Başkanı Serkan Kayalar’ı ziyaret ederek sempozyuma tıkanın verdiği destek için teşekkürlerimizi belirttik.

Vakıf heyeti olarak Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’a da bir nezaket ziyaretinde bulunduk.

14 Mart tarihinde de, gerçekleştirdiğimiz Ankara kültür gezisi kapsamında Anadolu medeniyetleri müzesini ve Ankara Kalesi’ni ziyaretten sonra Kıbrıs’a döndük”