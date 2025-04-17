Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından sanal ortamda yayımlanan bir ansiklopedi olan Türk Dünyası Ansiklopedisi, yayınlarına Kıbrıs’ı da ekledi.

Türk Dünyası’nda geçmişte efsaneleşen olaylar ve kişilerle ilgili araştırmacılar tarafından hazırlanan yazıların sanal ortamda sunulduğu Türk Dünyası Ansiklopedisi Kıbrıs’ın geçmişini de içeren Kıbrıs Türk Toplumunun varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatı ve çalışmalarıyla ilgili geniş bir yazıyı 25 Mart 2025 tarihinde yayına soktu.

Doç. Dr. Mehmet Balyemez tarafından hazırlandıktan sonra yayımlanmış olan Dr. Fazıl Küçük maddesi, okuyuculara hem Dr. Fazıl Küçük hem de Kıbrıs ile ilgili oldukça geniş bir bilgi sunmakta.

Türk Dünyası Ansiklopedisi ve Dr. Küçük maddesine ulaşmak isteyenler aşağıdaki linklerden ulaşabilecekler.

https://turkdunyasiansiklopedisi.gov.tr/

https://turkdunyasiansiklopedisi.gov.tr/detay/6785/Dr.-Faz%C4%B1l-K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk