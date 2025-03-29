ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, konuşmacı Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu kurucusu ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz’un olduğu seminer dün ARUCAD Konferans Salonunda yer aldı. Semineri, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ve Üyesi Selen Süheyla Küçük ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan da takip etti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selen Süheyla Küçük seminerde yaptığı konuşmada “Şifa yalnızca hastalığı iyileştirmek değil, aynı zamanda umudu var edebilmektir” dedi. Dr. Fazıl Küçük’ün adaya döndükten sonra ücretsiz doktorluk hizmeti sunmaya ve Kıbrıslı türklere liderlik etmeye başladığını kaydeden Küçük, Onun liderlik ettiği değerlerin yeni nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ise Dr. Küçük'ün, imkânsızlıklar içerisindeki Kıbrıs Türk halkına kendini adamış bir isim olduğunu belirtti. "Parası olmadığı için kimsenin geri çevrilmemesi gerektiğine inanırdı. Kendi imkânlarıyla ilaç temin ederek köy köy gezmiş, halkına şifa sunmuştur” diyen "Mücadelesi yalnızca hastalıklarla değil, cehaletle de olmuştur. ‘Bir toplum eğer karanlığa gömüldüyse o toplumun geleceği de hastalıklı olacaktır. Yobazlığın zehri engereğin zehirinden daha ölümcüldür’ sözüyle düşünce sağlığının da önemini vurgulamıştır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi de, “ARUCAD Ailesi olarak, Kıbrıs Türk halkının lideri olan Dr. Küçük’ün halk sağlığına yaptığı katkıları sanat aracılığıyla ele almak bizim için çok değerli” dedi. Vehbi, etkinlikte, sanat ve tıbbın birbirini nasıl beslediğinin görüleceğini kaydetti.

-Lutz

Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, modern tıbbın teknik yönlerinin yanı sıra etik, felsefi ve sanatsal boyutlarının da sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti. Lutz, sanatın iyileştirici gücünü farklı örneklerle ortaya koydu, şifa tasları aracılığıyla gerçekleştirilen, kadim geleneklerin tıpla nasıl harmanlanabileceğini gösterdi. Dr. Fazıl Küçük’ün yalnızca bir hekim değil, aynı zamanda bir toplum lideri olduğunu vurgulayan Lutz, bu çok yönlü kişiliğin genç kuşaklara sanat yoluyla aktarılmasının önemini dile getirdi.

Seminer, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin 14 Mart Tıp Bayramı programının kapanış organizasyonunda yer aldı.