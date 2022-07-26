Taşkınköy eski muhtarı Aktaş onure edildi

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Taşkınköy eski muhtar Arif Aktaş'ı ziyaret ederek, yaklaşık 20 yıl önce Taşkınköy’de parkın yapımı ve isminin Dr. Fazıl Küçük Parkı olması için öneri sunması nedeniyle kendisine plaket ve Dr. Küçük resimlerini hediye etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Erdal Osmanlar ve Adnan Işıman'dan oluşan bir heyet Taşkınköy eski Muhtarı Arif Aktaş’ı evinde ziyaret etti.2003 yılında Taşkınköy'de bulunan parkın yapımı ve isminin Dr. Fazıl Küçük Parkı olması için öneri sunan ve bu uğurda büyük gayret harcayan Taşkınköy eski Muhtarı Arif Aktaş’a bir teşekkür plaketi ve Dr. Fazıl Küçük'ün resimleri hediye edildi.Aktaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtirken parka Dr. Fazıl Küçük isminin nasıl verildiği konusunda belgeleriyle birlikte bilgiler aktardı.Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, 2003 yılında Taşkınköy’deki parka Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesi ve bu yıl da heykelinin konulması konusunda katkılarından dolayı eski muhtar Arif Aktaş’a teşekkür etti.Mehmet Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün bir yandan Kıbrıslı Türklerin Ada’daki siyasal statülerini geliştirmeye ve toplumu silahlı tehditlere karşı güçlü kılmaya çalışırken, diğer yandan ise köylülerin, çiftçilerin ve işçilerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmeyi ihmal etmediğini vurguladı.Mehmet Küçük, toplumun, en zor yıllarda ve en zor koşullarda toplumuna önemli hizmetler veren Dr. Fazıl Küçük’ü saygıyla ve rahmetle andıklarını belirtirken, O’nun aziz hatırasını yaşatmak ve onunla birlikte özgürlük mücadelesi veren Kıbrıs'lı Türklerin mücadelesini yaddetmek adına isminin eğitim kurumlarına, caddelere, parklara, spor tesislerine verilmesi ve heykellerinin dikilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.O yıllarda muhtarlık yapan Aktaş, parkın dönemin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Günay Caymaz tarafından spor sahası olarak açılmak istendiğini, buranın Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ismini taşıyan bir park olarak düzenlenmesi için büyük mücadeleler verdiğini anlattı.Aktaş, “Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs’ın en karanlık günlerinde dava arkadaşları ile birlikte Türk yerleşim bölgelerini bilhassa Türk köylerini ziyaret ederek, birlik beraberliğini sağlayan, Kıbrıs Türkünün mücadelesini öne çıkaran ve çıkarmış olduğu Halkın Sesi Gazetesi ile Kıbrıs Türkünün sesini başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya duyuran gerçek lider olduğunu yaşam tarzı ile ispatlamış önderdir” dedi.Dr. Fazıl Küçük’ün, gerçek bir halk insanı ve halk kahramanı olduğunu belirten Aktaş, ayrıca Dr. Fazıl Küçük doktorluk yaptığı dönemlerde, cuma günlerinde dar gelirli vatandaşları ücret almadan tedavi ettiğine vurgu yaptı.Aktaş, 21 Aralık, 1963 yılında o karanlık günlerde Rumların zulmünden, baskılarından kaçarak göçmen durumuna düşen vatandaşlarımıza Dr. Küçük’ün Ortaköy bölgesinde mülkiyetindeki arazilere göçmen evleri yapılması için verdiğini, yapılan evlere göçmenlerin yerleştiklerini ve yerin ismini de Göçmenköy olarak konduğunu söyledi.Taşkınköy’ün eski muhtarı Aktaş, Liderimizin yaptığı hizmetlerin saymakla bitmediğini ve Dr. Küçük’ün isminin Taşkınköy’de söylenmesi için parka Dr. Fazıl Küçük isminin konduğunu anlattı.