Silivri Belediyesi heyeti, liderimizin huzurundaydı

Silivri Belediyesi heyeti ve Silivri’den gelen Kıbrıs gazileri, Anıttepe’yi ziyaret etti

KKTC’de temaslarda bulunan Silivri Belediyesi heyeti ve Silivri’den gelen Kıbrıs gazileri, geçtiğimiz gün Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki mozolesini ziyaret etti.Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz başkanlığındaki heyet, ziyarette saygı duruşunda bulundu.Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, ziyarette Silivri Belediyesi heyetine Dr. Küçük’le ilgili yayınlanmış kitapları armağan etti.Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türklerinin milli mücadele kahramanı ve hayatını Kıbrıs Türklerinin varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.Yılmaz, Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışarak halkçılığı, cesareti, kararlılığı ve inancıyla halka büyük bir önder ve moral kaynağı olan Dr. Fazıl Küçük, yürüttüğü mücadele ile halkın bağımsızlığının, özgürlüğünün ve yolunu açtığını anlattı.Mehmet Küçük ise Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak. Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.Küçük, milli mücadelenin bitmediğini, gençliğe bunları aktararak gelecekte aynı kötü günlerin yaşanmamasını arzu ettiklerini belirterek, amaçlarının Kıbrıs Türkü’nün Milli Mücadelesini gelecek nesillere en doğru biçimde aktarmak olduğunu vurguladı.