banner913
banner932
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
İlkokullarda Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı
13 0
Çileğin tam zamanı
Çileğin tam zamanı
40 0
 
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı
17 0
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
30 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
54 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
25 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
18 0
banner915

Ödüller sahiplerini buluyor

banner476

Ortaokul ve liseler arası Dr. Fazıl Küçük Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları ile ilkokullar arası resim yarışması ödülleri yarın veriliyor

banner825
Ödüller sahiplerini buluyor
banner931
Her yıl geleneksel olarak yapılan ortaokul ve liseler arası Dr. Fazıl Küçük Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları ile ilkokullar arası resim yarışması ödülleri yarın veriliyor.
Ödüller, AKM’de 17.00 – 20.00 arasında düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Ayrıca ilkokullar arası resim yarışmasında sergilenmeye değer bulunan resimler de burada sergilenecek
Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ortaokul ve liseler arası ‘DR. Fazıl Küçük’ konulu şiir ve kompozisyon yarışmasıyla, ilkokullar arası ‘Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük’ konulu resim yarışmasına 14 okuldan yüzlerce öğrenci resimleriyle katıldı.
Ortaokul ve liseler arası ‘Dr. Fazıl Küçük’ konulu şiir ve kompozisyon yazma yarışmasında dereceye girenler Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan juri tarafından belirlenirken, "Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük" konulu resim yarışmasında dereceye girenler ise Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından oluşturulan jüri tarafından belirlendi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.