“Liderimiz hiçbir şeyden yılmazdı”

Dr. Rifat Siber, ülkenin yaşanmışlığı ve mücadelesinde Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi’nin çok büyük katkısı olduğunu vurguladı

Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Çalıştayı’nda Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına konuşan Dr. Rifat Siber, vakıf olarak ilk kez bu ölçekte bir çalıştay düzenlediklerini belirterek, bunu GAÜ Siyasal Bilimler Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser ile organize ettiklerini söyledi.

Bu ülkenin yaşanmışlığı ve mücadelesinde Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi’nin çok büyük katkısı olduğunu ifade eden Siber, bugün eğer Kıbrıs Türkü olarak bir ulusal bilinç, Kıbrıslı Türk kimliği oluşmuş ve bugünlere gelinmişse bunda Halkın Sesi Gazetesi’nin ve Dr. Fazıl Küçük’ün çok büyük katkıları, yönlendirmeleri, mücadeleleri olduğunu dile getirdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün hekim, politikacı ve gazeteci olarak çok yönlü halkın içinde olduğunu ifade eden Siber, Dr. Küçük’ün 14 Mart 1942 yılında Halkın Sesi Gazetesi’ni yayına başlattığı zaman Kıbrıs Türk toplumunun henüz milli bilinci olmayan, İngiliz Yönetimi altında bir Müslüman cemaat olduğunu anlattı.

Dr. Fazıl Küçük’ün hiçbir organizasyonu, örgütü ve o dönemde gazetesi olmayan bir toplumda yola çıktığını ifade eden Siber, Dr. Küçük ve Halkın Sesi’ni değerlendirirken, bu saptamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Dr. Fazıl Küçük’ün, Atatürk ilkelerini, Kıbrıs’taki Türk toplumunun yaşamına yansıtmak için gazetesine ilkeler şeklinde getirdiğini belirten Siber, ilk koyduğu en önemli ilkenin hukuk konusu yani şeriattan gelen medeni yasaların ya da Aile Yasası’nın değiştirilmesi olduğuna dikkat çekti.

Dr. Fazıl Küçük’ün, Evkaf’ın topluma kazandırılmasını hedef olarak koyduğunu kaydeden Rifat Siber, Dr. Fazıl Küçük’ün bunları bir çalışma grubu ile yaptığını dile getirdi. Siber, 80 yıl önceki bu hareketin ilgiyle ve hayranlıkla izlendiğini ifade etti.

Aile ve medeni hukuk sistemini ve diğer düzenlemeleri yaparken, İngiliz Yönetimi’nin baskıları olduğuna işaret eden Siber, Rumlarda ise Enosis kavgası olduğunu anlattı. Siber, 1942’de başlayan bu yürüyüşün 1955’lerde EOKA’nın terörüyle karşı karşıya kaldığını ve birlikte o zor günleri aşarak, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemine gelindiğini belirtti.

“Liderimizin en büyük özelliği ısrarlı ve çalışkan bir şekilde olayların üzerine gitmesiydi… Hiçbir şeyden yılmazdı” diyen Rifat Siber, Dr. Fazıl Küçük’ün bütün değişen süreçlere adapte olduğunu söyledi.

Vakıf olarak birinci görevlerinin gençlere, topluma, aydınlara Dr. Fazıl Küçük şahsında Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini anlatmak olduğunu vurgulayan Siber, bu toplantının bir başlangıç olduğunu ve çalışmalara devam etmek istediklerini söyledi. Bu çalışmaları kitaplaştırmak istediklerini de kaydeden Siber, başarılı bir çalıştay olmasını diledi.

