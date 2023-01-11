Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi lideri Küçük Mersin’de anılacak

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 11'inci ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39'uncu ölüm yıl dönümleri dolayısıyla Mersin’de anma töreni düzenlenecek.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 11'inci ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39'uncu ölüm yıl dönümleri dolayısıyla Mersin’de anma töreni düzenlenecek.

Mersin Konsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre tören, 13 Ocak Cuma günü saat 11.00’de, Mersin'in Toroslar İlçesi’nde bulunan Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi’nde yer alacak.

