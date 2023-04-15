“İsviçre’de mezun” ifadesi direniş gücünün kelimeleri”

Prof. Dr. Ulvi Keser, Dr. Küçük’ün muayenesinin girişinde yer alan “İsviçre’den mezun” ifadesine dikkat çekerek “Üzerimizdeki İngiliz baskısına karşı direniş gücünün kelimelere dökülmüş hali” diye konuştu

Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Çalıştayı’nda GAÜ adına konuşan Prof. Dr. Ulvi Keser, “Bazen dakikalarca konuşuruz bir etkisi olmaz… Bazen sadece iki kelime pek çok şeyi anlatır” diyerek, bu iki kelime üzerinde durmak istediğini belirtti.Lefkoşa’da Girne Kapısı’ndan girildiğinde Halkın Sesi Gazetesi, merhum Dr. Küçük’ün muayenesi olduğunu dile getiren Keser, “İsviçre’den mezun” ifadesine dikkat çekti.Keser, “ ‘İsviçre’den mezun’ ifadesi aslında Kıbrıslı Türklerin 1878’de İngiliz Yönetimiyle başlayan ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kadar devam üzerimizdeki İngiliz baskısına karşı direniş gücünün kelimelere dökülmüş hali…” diye konuştu.Kıbrıs Türklerinin üzerindeki İngiliz baskısına değinen Keser, “Kıbrıslı Türklerin moral, motivasyon seviyesini yükseltmeye yönelik bir haykırıştır ‘İsviçre’de mezun’ ifadesi” diyerek, şöyle devam etti:“Yani sizin boyunduruğuz altına girmeyeceğim… Türklüğün sesini, Kıbrıslı Türklerin sesini biz istediğimiz şekilde burada duyuracağız mesajıdır,“İsviçre’de mezun” ifadesinin, özellikle son 100 yılda adada verilen hukuki varlığın ispat edilmesi ve fiziki mevcudiyeti gösterme çabasının perçinlenmiş bir tabelası olduğunu vurgulayan Keser, bunun önemli olduğunu ve çok şey anlattığını kaydetti.“Aslında ufkun ötesini gören bir zihniyet var orada” diyen Ulvi Keser, Dr. Küçük’ün onu bilerek yazdırdığına dikkat çekti. Ulvi Keser, “Bu toprakları vatan yaptıysak o mücadelenin sonucudur. Dr. Küçük’ün İsviçre’den mezun ifadesinin bugüne yansımasıdır” dedi.