Duygu dolu bir gece yaşandı

Kıbrıs Türk kadınının çağdaş medeniyeti yakalamasında aydın kişiliğiyle büyük rol oynayan, liderimiz Dr. Küçük’ün eşi Kıbrıs’ın ilk First Lady’si, Süheyla Küçük’ün hayatını konu alan belgesel gösterimi önceki akşam yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte birçok izleyici gözyaşlarını tutamadı

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından kadın öyküleri serisi kapsamında hazırlanan toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Kıbrıs’ın ilk First Lady’si Süheyla Küçük’ün hayatını konu alan belgesel gösterimi önceki akşam gerçekleştirildi.Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonunda düzenlenen etkinliğe ilgi büyük oldu.Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen’in açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük’ün yaptığı teşekkür konuşması ile devam etti.Selen Küçük, yaptığı konuşmada, Dr. Fazıl Küçük’ün doğum gününde ve 14 Mart Tıp Bayramı’nda kadın öyküleri serisinde Kıbrıs’ın ilk First Lady’si ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin başkanı Süheyla Küçük’ün yer almasından büyük onur duyduğunu belirterek en derin sevgi ve saygılarıyla Süheyla Küçük'ü yad ettiğini belirtti.Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise çok özel bir kadın olan Kıbrıs Türk halkının liderinin eşi Süheyla Küçük’ün, zarafetiyle ve insanlığıyla halk arasında dayanışmayı sağlayan kişiliğiyle örnek biri olduğunu ifade etti.Süheyla Küçük’ün; eşi Dr. Fazıl Küçük’e yaptığı katkıların yanı sıra diplomasiye ve protokole uyumlu, eşinin önüne geçmeden yanında durabilen ve devletin zirvesindeki adamı en iyi şekilde taşıyabilen çok değerli biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, duruşuyla yabancı diplomat, büyükelçi eşleri arasında Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil eden Süheyla Küçük’ün Kıbrıs’ın ilk First Lady’si olduğunu belirtti.Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin başkanlığını başarıyla sürdüren Süheyla Küçük’ün kadınların örgütlenmesinde ve Kıbrıs Türk kadının çağdaş medeniyet ölçülerini yakalamasında aydın kişiliğiyle büyük hizmetleri olduğunu söyledi.Süheyla Küçük’ü anlatırken kitaptan değil yaşayarak, kendisini tanıdığı şekliyle anlatabildiğini ifade eden Tatar, son günlerine kadar Süheyla Küçük’ü ziyaret ettiğini, her zaman zekâsına ve hafızasına hayran kaldığını anlattı.Süheyla Küçük’ün mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkına yaptığı katkılara da değinen Tatar; “Bizim kalbimizde o her zaman müstesna yerini koruyacaktır” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmalarının ardından Süheyla Küçük hakkında kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Merkez Başkanı Halide Tunceri, gazeteci yazar Osman Güvenir ve Dr. Rifat Siber’in katılımıyla yapılan söyleşide Süheyla Küçük’ün zarafetiyle ve insanlığıyla ne kadar güzel bir insan olduğu anlatıldı.Süheyla Küçük ile anılarını anlatan Tunceri, Güvenir ve Siber, Süheyla Küçük’ün aydın kişiliğiyle ülkeye büyük hizmetleri olduğunu vurguladı.Süheyla Küçük’ün çalışma arkadaşlarından olan Gülgün Serdar ise Süheyla Küçük’le yaşadığı birkaç anısını konuklarla paylaşarak, O’nun her zaman bir First Lady asaletiyle hareket ettiğini vurguladı.