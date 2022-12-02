“Dr. Küçük’ün mücadelesi hiçbir zaman unutulmamalı”

Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti ve Dr. Küçük’ün verdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine dikkat çekti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Türkiye Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı dün Lefkoşa’da bazı tarihi yerleri ziyaret etti.Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler’in eşliğinde yapılan ziyaretler kapsamında Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne de ziyaret gerçekleştiren Orgeneral Çardakçı ve heyeti, burada özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük tarafından karşılanarak gezdirildi.Çardakçı, Dr. Küçük Müzesi’ne hayranlığını dile getirirken, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin lideri Dr. Küçük’ün verdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak onu rahmetle andı.Ziyaret sırasında Mehmet Küçük, Orgeneral Ali Çardakçı’ya Dr. Küçük’le ilgili kitaplardan oluşan bir hediye paketi takdim etti.