Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor

Dr. Fazıl Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı, Cuma günü Ticaret Odası’nda düzenleniyor

1. Dr. Fazıl Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve GAÜ işbirliğinde 14 Nisan Cuma günü Ticaret Odası’nda düzenleniyor.

Saat 09.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek çalıştayda birçok öğretim görevlisi ve edebiyatçı, yazar ve araştırmacılar önemli sunumlar yapacak.

Çalıştay programı şöyle:

1) Kayıt: 09.30-10.00

2) Açılış Konuşmaları: 10.00-10.30

Sayın Mehmet KÜÇÜK; Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Sayın Osman Güvenir/ Dr. Fazıl Küçük Vakfı Müdürü

3) Dr. Fazıl Küçük Oturumu 10.30-11.45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Karakartal

Konuşmacılar

Prof. Dr. Oğuz KARAKARTAL

Doç. Dr. Nazım BERATLI

Yrd. Doç. Dr. Zeki AKÇAM

Doç. Dr. İhsan TAYHANİ

Özel Konuşmacı: Gazeteci Akay Cemal



4) Çay Molası/Ara 11.45-12.00

5) Halkın Sesi Oturumu 12.00-13.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ulvi KESER

Konuşmacılar

1-Prof. Dr. Ulvi KESER

2- Edebiyatçı Yazar, Araştırmacı İsmail BOZKURT

3- Doç. Dr. Emin ONUŞ

4- Yrd. Doç. Dr. Devran AKBAYRAM

Özel Konuşmacı: Gazeteci Ahmet TOLGAY

