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Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor

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Dr. Fazıl Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı, Cuma günü Ticaret Odası’nda düzenleniyor

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Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
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1. Dr. Fazıl Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve GAÜ işbirliğinde 14 Nisan Cuma günü Ticaret Odası’nda düzenleniyor.
Saat 09.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek çalıştayda birçok öğretim görevlisi ve edebiyatçı, yazar ve araştırmacılar önemli sunumlar yapacak.
Çalıştay programı şöyle:
1) Kayıt:                                 09.30-10.00
2) Açılış Konuşmaları:       10.00-10.30
Sayın Mehmet KÜÇÜK; Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Sayın Osman Güvenir/ Dr. Fazıl Küçük Vakfı Müdürü
3)  Dr. Fazıl Küçük Oturumu   10.30-11.45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Karakartal
                          Konuşmacılar
Prof. Dr. Oğuz KARAKARTAL
Doç. Dr. Nazım BERATLI
Yrd. Doç. Dr. Zeki AKÇAM
Doç. Dr. İhsan TAYHANİ
         Özel Konuşmacı: Gazeteci Akay Cemal      
 
4) Çay Molası/Ara             11.45-12.00
 5) Halkın Sesi Oturumu 12.00-13.15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ulvi KESER
Konuşmacılar
1-Prof. Dr. Ulvi KESER
2- Edebiyatçı Yazar, Araştırmacı İsmail BOZKURT
3- Doç. Dr. Emin ONUŞ
4- Yrd. Doç. Dr. Devran AKBAYRAM
Özel Konuşmacı: Gazeteci Ahmet TOLGAY
 
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