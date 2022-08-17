“Dr. Fazıl Küçük’ün 80 Yıllık Eseri” yayınlandı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve Halkın Sesi’ni gelecek nesillere anlatmak amacıyla “Dr. Fazıl Küçük’ün 80 Yıllık Eseri” isimli kitabı yayınladı



Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde çok önemli rol oynayan merhum Ulusal Lider Dr. Fazıl Küçük’ü ve Halkın Sesi’ni gelecek nesillere anlatmak amacıyla “Dr. Fazıl Küçük’ün 80 Yıllık Eseri” isimli kitabı yayınladı.

Halkın Sesi Gazetesi’nin 80. yılını doldurması münasebetiyle Dr. Küçük’ün Özel Kalemi ve yazar Osman Güvenir’in kaleme aldığı kitap 240 sayfadan oluştu.

Kitabın içeriğinde Kıbrıslı Türklerin sesini duyuracak bir gazete kalmaması nedeniyle gazete çıkarma kararı alan Dr. Fazıl Küçük’ün, gazetesinin ismini neden “HALKIN SESİ”, sloganını ise “Hakkın Sesi ve Halkın Dilidir” koymaya karar verdiği anlatılmakta.

Kitapta, Dr. Fazıl Küçük’ün gazetesinin manevi değerini “Bu gazete benim üçüncü çocuğumdur” diyerek özetlerken, bugün gazete, radyo, televizyon ve web sitelerini yöneten ve bu alanda çalışan gazetecilerin yolunun HALKIN SESİ’nden geçtiğine ve bir okul görevi yaptığına değinilerek kimlerin görev yaptığı aktarılmakta.

14 Mart 1942’den beri devam eden bu süreçte HALKIN SESİ’ne, İngiliz sömürge yönetiminden başlayarak Kıbrıslı Türklerin tarihinde birçok önemli olaya ve döneme tanıklık ettiğine vurgu yapılarak, Kıbrıs Türk toplumunun sosyal, politik ve kültürel yaşamına nasıl katkı koyduğu, anlatılıyor.

“Dr. Fazıl Küçük’ün 80 Yıllık Eseri” adlı kitap, tüm kitapçılardan ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nden temin edilebilir.

