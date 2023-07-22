Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ve beraberindeki heyet, Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ Gazetesi’ne ziyarette bulundu

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ülkemizde bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ve heyeti önceki gün Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ Gazetesi’ne ziyarette bulundu.Dr. Fazıl Küçük Müzesi Sorumlusu Fatoş Kızılyürek tarafından müzeyi gezdirilen TİKA Başkanı Kayalar, müzeyi çok beğendiğini ifade ederek “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi lideri değerli kişilik merhum Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze. Bu müze için TİKA olarak küçük bir katkı olarak yaptırdığımız Dr. Küçük’ün bal mumundan yapılma heykeli de müzeye çok yakışmış” dedi.Serkan Kayalar, Dr. Küçük’ün, Kıbrıs Türkleri ve Türk dünyası için yaptıklarının bu müzede ziyaretçilere aktarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, TİKA olarak daha ne gibi yenilikler yapılabilirse yapmaya çalışacaklarını da belirtti.Müze ziyareti sonrasında HALKIN SESİ Gazetesi ile Dr. Fazıl Küçük Araştırma Merkezi’ni de ziyaret eden Serkan Kayalar, TİKA tarafından Araştırma Merkezi’ne hibe edilen arşiv gazeteleri dijital ortama taşıma amacıyla görüntüleme cihazını da yerinde inceledi.Burada yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs adasından yaptıklarının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir yere sahip olan gazetelerin dijital ortama alınması projesinin çok güzel ve önemli bir proje olduğunu vurguladı. Kayalar, bu projenin hem HALKIN SESİ Gazetesi hem de Kıbrıs Türkü için büyük önem arz ettiğini ve projenin bitişiyle ortaya çıkacak eseri heyecanla beklediğini söyledi.Ziyaretin sonunda Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük, vakıf adına Kayalar’a Dr. Küçük’ün hayatı ve mücadelesiyle ilgili kitapların bulunduğu paket hediye ederken, Kayalar ise Küçük’e Türk devletlerine ait en eski fotoğrafları içeren bir kitap hediye etti.