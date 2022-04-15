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Büyük zaferin 66’ıncı yıldönümü

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Liderimiz Dr. Küçük’ün eşsiz mücadeleleri sonucunda Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna devrinin 65’inci ve Kıbrıs Vakıfların kuruluşunun 451’inci yıl dönümü bugün kutlanıyor

Büyük zaferin 66’ıncı yıldönümü

 
Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün eşsiz mücadeleleri sonucunda Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna devrinin 66’ıncı ve Kıbrıs Vakıfların kuruluşunun 451’inci yıl dönümü bugün bir dizi etkinlikle kutlanacak.
Bugün saat 09.00’da Vakıflar İdaresi binasında tören düzenlenecek. Törenin ardından saat 10.00’da Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine çelenk konulacak.
Vakıflar İdaresi binasında yer alacak Evkaf Biliyorum yarışması ödül töreni ise saat 15.00’te başlayacak.
 
 
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Magusalı - 5 saat önce
Bunu bilen acaba kaç kişi kalmıştır. Bunun önemini kimler idrak edebiliyor.?
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