Akçay’da liderimize vefa

Akçay’da, Dr. Fazıl Küçük Büstü ile Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı

Akçay Muhtarlığı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğinde yapımı tamamlanan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi önceki gün törenle açıldı.Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan açılış merasimi Fikri Karayel İlkokulu öğrencilerinden Nehir Sağcıer günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.Zümrütköy İlkokulu izci grubunun şiirleri ile devam eden açılış töreni Fikri Karayel İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Nisa Ergin’in “Dr. Fazıl Küçük İçin” adlı şiirini katılımcılara okudu.Törende daha sonra Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmaları yer aldı.Konuşmalar ve şiirlerin ardından Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi önünde yapılan büstün açılışı gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir günde Dr. Fazıl Küçük adına hizmete açılan eğitim evi, kütüphane ve büstün açılışını yapmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.Varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl dönümünde anıldığını, şimdi de bu güzel açılışta kendisini yad ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük’ün tıp tahsilinden sonra ülkesine geri döndüğünde her türlü tehlikeye karşı kendini siper edip, her türlü baskıya rağmen ada sathında bütün cemaati örgütleyerek bir liderlik oluşturduğunu ifade etti.Dr. Küçük’ün, her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini yanında hissettiğini ve Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’ne olan bağlılığını dile getiren bir lider olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:“Dr. Küçük’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nde gitmediği yer kalmamıştır. ‘Kıbrıs bizimdir, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır’ diyerek, Kıbrıs’ı bir milli dava olarak görmesi ve benimsemesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni de etkilemiş ve Kıbrıs’a sahip çıkmasını sağlamıştır. 1960 antlaşmalarında Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğu tescil edilmiştir. O antlaşmanın altında imzası bulunan Dr. Fazıl Küçük, bizim buradaki sesimizi bütün dünyaya duyurmuştur. Rum-Yunan ikilisi, hâlâ daha Enosis hayaliyle yaşamaktadır. Fakat biz asla onların oyununa gelmeyeceğiz.”Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir antlaşmanın olabileceğini, Dr. Küçük’ün o zamanlarda bunu öngördüğünü ve onun vizyon sahibi bir insan olduğunu dile getirdi.“Şu anda barış içinde yaşıyorsak bunu liderlerimize borçluyuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs halkının nasıl acılar çektiğini, gelecek nesillerin öğrenmesi gerektiğini ve bunun için yapılan çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu söyledi.Tatar, Dr. Küçük’ün anısını yaşatmak için yapılan kütüphane ve eğitim evinin ortaya çıkmasına katkı koyan herkese ve bütün Akçay halkına teşekkür etti.Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü ise şunları dile getirdi:“Uzun uğraşlar ve emekler sonucunda liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına köyümüze ve bölgemize kütüphanemizi kazandırdık. Kütüphanenin oluşumu sürecinde gerek emek gerekse maddi desteğini esirgemeyen herkese minnettarız. Bu süreçte bizlerle birlikte olan Dr. Fazıl Küçük vakfı yetkili ve görevlilerine çok teşekkür ediyorum.”Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ise şunları söyledi:“Liderimizin büstünü bir köye daha kazandırmış olmak bizlere mutluluk verdi. Bu oluşumda uğraş veren Akçay Muhtarı ve herkese ailem ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı adına teşekkür ederim. Dr. Fazıl Küçük’ün büstü onun başlattığı özgürlük mücadelesinin simgesidir. Büstü buraya koymamızın amacı geleceğin yöneticileri olacak olan genç nesillere Dr. Küçük’ün mücadeleci ruhunu anlatmak ve öğretmektir. Vakfımızın amacı bu büstleri her okula, her köye ve kasabaya dikmektir. Gençler bu büstün önünden geçerken ‘Ben de Dr. Fazıl Küçük gibi çalışkan, cesur, yılmayan ve yorulmayan, halkı ile bayrağını ayrıca vatanını ve anavatanını seven biri olacağım’ deyiniz.”