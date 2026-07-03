Ülkemizde özel sektör çalışanlarının çok büyük bölümünün maaş veya ücreti olarak değerlendirilen asgari ücret hem hayat pahalılığı hem de dövizler karşısında hızla eriyor.

Hükümet yetkilileri ile iş dünyası temsilcilerinin “asgari ücret bin Euro’nun üzerine çıkartıldı” yolundaki sözleri, yaklaşık üç aydır gerçek durumu yansıtmıyor.

1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olan 52 bin 738 liralık net asgari ücretin Euro cinsinden değeri yüzde 5.9 oranında azaldı.

KKTC serbest piyasasındaki efektif satış kurlarına göre yapılan hesaplamalarda net asgari ücretin Euro ve diğer majör para birimlerindeki karşılığının hızla eridiği görülüyor.

1 Ocak 2026 kurlarıyla “bin 050” (1,050) Euro’ya denk gelen net asgari ücret, 2 Temmuz 2026 tarihli kurlar itibarıyla 989 Euro’ya geriledi. Altı aylık süredeki kayıp 61 Euro (yüzde 5.9) oldu.

DOLAR VE STERLİN KARŞILIĞI SERT DÜŞTÜ

Net ücretin özellikle ABD Doları ve İngiliz sterlini karşılığındaki sert düşüşü oldukça dikkat çekti. Ocak ayı başında bin 127 (1,127) dolara karşılık gelen asgari ücret yaklaşık yüzde 8.3 kayıpla bin 126 (1,126) dolara yuvarlandı.

KKTC’de yıllardır “resmi para birimi” gibi kullanılan diğer majör para birimi sterlin karşısında da benzer bir manzara var. Sterlin karşılığı yüzde 7.1’i aşan oranda eriyen asgari ücret 64 sterlin kayıpla, 911 sterlinden 847 sterline indi.

Türk Lirası’nın dövizler karşısında yaşadığı değer kaybı tüm mal ve hizmetlere “zam” olarak yansıyor. Kamudan maaş çekenler; İstatistik Kurumu’nun bugün açıklayacağı altı aylık hayat pahalılığına göre düzenlenecek artışları heyecanla beklerken, özel sektör çalışanları asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında artırılıp-artırılmayacağını dahi bilmiyor.

En son Ocak 2026’da artırılan asgari ücrete yapılan zam tutarı, devletten ödenenlere yapılan zamdan daha düşük orandaydı.

Yılın ikinci asgari ücretine yüzde 15 civarında gerçekleşeceği tahmin edilen hayat pahalılığının yansıtılması durumunda; brüt asgari ücretin 69 bin 711 lira; net asgari ücretin ise 60 bin 648 lira olması gerekiyor.

Bugünkü kurlarla ABD Doları karşısındaki erimeyi yerine koymak için ise net ücretin 57 bin 500 lira civarında olması gerektiği hesaplandı.