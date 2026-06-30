Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimi, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ile gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Görüşmede süt fiyatlarına zam yapılması, Asaf ithal koyun kredilerinin ertelenmesi ve hibe arpa desteği gibi önemli kararlar alınırken, Birlik süt fiyatlarının üretim maliyetini karşılamadığını belirterek karara itiraz etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda sektörün uzun süredir gündeminde bulunan birçok konu ele alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda bazı talepler karşılık bulurken, bazı konuların ise Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşınmasına karar verildi.

İthal koyun kredilerine 4 ay erteleme

Toplantıda alınan en önemli kararlardan biri, Asaf ithal koyunlarına ilişkin kredi taksitlerinin 4 ay süreyle ertelenmesi oldu. Kredi faiz farkının karşılanmasına yönelik düzenlemenin ise Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulacağı açıklandı.

Arpa fiyat farkı Bakanlar Kurulu'na taşınacak

Toprak Ürünleri Kurumu'nun kredili arpa satış fiyatını 7,25 TL'den 10,25 TL'ye yükseltmesiyle oluşan fiyat farkının da Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilmesi ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için çözüm aranacağı belirtildi.

10 bin ton hibe arpa desteği verilecek

Birlik, daha önce sözü verilen 10 bin ton hibe arpa desteğinin uygulanacağını duyurdu. Desteğin dağıtım takviminin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Süt fiyatlarına zam kararı

Görüşmenin ardından süt alım fiyatlarında artış kararı alındı.

Yeni düzenlemeye göre;

Koyun sütüne litre başına 6 TL,

Keçi sütüne litre başına 5 TL,

İnek sütüne ise litre başına 3 TL zam yapıldı.

Büyükbaşta kotalama sistemi gündemde

Birlik, büyükbaş hayvancılıkta üretimin sürdürülebilir hale gelmesi için kotalama sistemine geçilmesini talep etti. Tarafların bu konuyu detaylı şekilde değerlendirmek üzere ortak bir toplantıda yeniden bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Birlik: "Mutabakat yok, maliyetimiz 36 TL"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, zam kararına ilişkin yaptığı açıklamada, süt fiyatlarının üreticilerle mutabakata varılmadan belirlendiğini savundu.

Birlik, kendilerine herhangi bir resmi maliyet hesabı sunulmadan fiyat artışı yapıldığını belirterek, kendi hesaplamalarına göre 1 litre sütün üretim maliyetinin 36 TL'ye ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, mevcut fiyat artışlarının üreticinin artan yem, enerji ve işletme giderlerini karşılamaktan uzak olduğu vurgulanırken, sektörün sürdürülebilirliği için gerçek üretim maliyetleri dikkate alınarak yeni bir fiyatlandırma yapılması gerektiği ifade edildi.