Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti.

Arıklı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda İncirli’nin ilk turda elde ettiği sonucun “takdire şayan bir başarı” olduğunu ifade etti.

Arıklı, "CTP Kurultayında ortaya çıkan zerafet ve dostane yarış, sağdaki partilere de ders niteliğindedir." dedi. Arıklı, yarışa centilmence katılan Erkut Şahali ile Asım Akansoy’u da tebrik ederek başarı dileklerini iletti.