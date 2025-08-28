Mesarya Belediyesi, Dörtyol bölgesinde faaliyet gösteren güreş sporu için kullanılan MMA antrenman salonunda kapsamlı bir tadilat çalışması başlattı.

Genç sporculara daha elverişli ve modern bir antrenman ortamı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, bölgedeki spor altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Belediye ekipleri tarafından sürdürülen tadilat kapsamında, salonun fiziki koşulları iyileştiriliyor, düzenleme ve ring kurulum hazırlıkları devam ediyor.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında, genç sporcuların daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir ortamda antrenman yapması hedefleniyor.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, gençlerin gelişimine katkı sağlamanın ve spor kültürünü yaygınlaştırmanın en büyük öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Latif, “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür desteklerimiz artarak sürecek” ifadelerini kullandı.