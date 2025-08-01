Tarım Dairesi tarafından yapılan haftalık gıda denetimlerinde, limit üstü bitki koruma ürünü içeren üç, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
Buna göre ithal ürünlerde 31 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.
Yerli ürünlerde ise 31 numunenin 27’ si temiz çıktı. Limit üstü bitki koruma ürünü içeren üç, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı.
Ziyamet köyü sakini Şahin Avcil, Mehmetçik köyü sakini Mehmet Çığ ile Mehmetçik köyü sakini Biray Evlat’ a ait sultani üzümlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Yıldırım köyü sakini Ali Tosunoğlu’na ait rokada ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün imha edildi.
|31 Temmuz 2025 Perşembe Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Henege Tarım ve Dep.
|İthal
|Mısır yemlik
|Temiz
|2
|M.Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|3
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday ekmeklik
|Temiz
|4
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|5
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|6
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|7
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden s.
|Temiz
|8
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|9
|Halil Kasap Paz. Ltd.
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|10
|Halil Kasap Paz. Ltd.
|İthal
|Erik
|Temiz
|11
|Bekir Cura
|İthal
|Erik
|Temiz
|12
|Bekir Cura
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|13
|Henege Tarım ve Dep.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|14
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Erik
|Temiz
|15
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Üzüm Yalova İncisi
|Temiz
|16
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|17
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Kayısı
|Temiz
|18
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Limon
|Temiz
|19
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Taze Fasulye
|Temiz
|20
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Sarı Fasulye
|Temiz
|21
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|22
|Tük
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|23
|Engin Değirmenci
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|24
|Engin Değirmenci
|İthal
|Nektarin
|Temiz
|25
|Engin Değirmenci
|İthal
|Fasulye
|Temiz
|26
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Üzüm Trakya İlkeren
|Temiz
|27
|SVS Tic Ltd Şti.
|İthal
|Elma Golden s.
|Temiz
|28
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Beyaz Barbunya
|Temiz
|29
|Halil Kasap Paz. Ltd.
|İthal
|Limon
|Temiz
|30
|Mehtap Uzunkaya
|İthal
|Şeftali
|Temiz
|31
|Mehtap Uzunkaya
|İthal
|Üzüm Trakya İlkeren
|Temiz
|32
|BRN Tarım
|Güzelyurt
|Hıyar
|Temiz
|33
|Mustafa Tekin
|Akçay
|Kavun
|Temiz
|34
|Bülent Solak
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|35
|Özkan Urfalı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|36
|Aytekin Aykal
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|37
|Azime Basmacı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|38
|Ali Özadalı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|39
|Mustafa Tan
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|40
|Halil Bahalı
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|41
|Cuma Erguvan
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|42
|Ebru Genç
|Güzelyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|43
|Bovita Ltd.
|Yeşiltepe
|Beyaz Üzüm(Şaraplık)
|Temiz
|44
|Caner Safel
|Alsancak
|Acı Biber
|Temiz
|45
|Caner Safel
|Alsancak
|Maydanoz
|Temiz
|46
|Remzi Bayır
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|47
|Serkan Keski
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz
|48
|Mehmet Özbolat
|Ziyamet
|Sultani Üzüm
|Temiz
|49
|Şahin Avcil
|Ziyamet
|Sultani Üzüm
|Kirli
|50
|Güldünya Yeşilırmak
|Ziyamet
|Sultani Üzüm
|Temiz
|51
|Aygün Türk
|Ziyamet
|Sultani Üzüm
|Temiz
|52
|Sultan Tığ
|Ziyamet
|Sultani Üzüm
|Temiz
|53
|Cemal Özer
|Ziyamet
|Sultani Üzüm
|Temiz
|54
|Fatma Akdeniz
|Ziyamet
|Sultani Üzüm
|Temiz
|55
|Enver Erdem
|Ziyamet
|Sultani Üzüm
|Temiz
|56
|Mehmet Çığ
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Kirli
|57
|Biray Evlat
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Kirli
|58
|Nurcan Erbilek
|Mehmetçik
|Sultani Üzüm
|Temiz
|59
|Mustafa Karagözlü
|Yıldırım
|Marul
|Temiz
|60
|Mustafa Karagözlü
|Yıldırım
|Roka
|Temiz
|61
|Ali Tosunoğlu
|Yıldırım
|Roka
|Kirli
|62
|Ramadan As
|Yeşilyurt
|Sultani Üzüm
|Temiz