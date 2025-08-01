DAÜ-SEN'den CTP, TDP ve HP'ye ziyaret
DAÜ-SEN'den CTP, TDP ve HP'ye ziyaret
İçeriği Görüntüle

Tarım Dairesi tarafından yapılan haftalık gıda denetimlerinde, limit üstü bitki koruma ürünü içeren üç, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

Buna göre ithal ürünlerde 31 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.

Yerli ürünlerde ise 31 numunenin 27’ si temiz çıktı. Limit üstü bitki koruma ürünü içeren üç, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı.

Ziyamet köyü sakini Şahin Avcil, Mehmetçik köyü sakini Mehmet Çığ ile Mehmetçik köyü sakini Biray Evlat’ a ait sultani üzümlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yıldırım köyü sakini Ali Tosunoğlu’na ait rokada ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün imha edildi.

31 Temmuz 2025 Perşembe Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Henege Tarım ve Dep. İthal Mısır yemlik Temiz
2 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
3 Nej Grain Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz
4 SVS Tic Ltd Şti. İthal Armut S.M Temiz
5 SVS Tic Ltd Şti. İthal Çeri Domates Temiz
6 SVS Tic Ltd Şti. İthal Şeftali Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden s. Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
9 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Şeftali Temiz
10 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Erik Temiz
11 Bekir Cura İthal Erik Temiz
12 Bekir Cura İthal Şeftali Temiz
13 Henege Tarım ve Dep. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
14 SVS Tic Ltd Şti. İthal Erik Temiz
15 SVS Tic Ltd Şti. İthal Üzüm Yalova İncisi Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Limon Temiz
19 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Temiz
20 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Sarı Fasulye Temiz
21 REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
22 Tük İthal Arpa Yemlik Temiz
23 Engin Değirmenci İthal Şeftali Temiz
24 Engin Değirmenci İthal Nektarin Temiz
25 Engin Değirmenci İthal Fasulye Temiz
26 SVS Tic Ltd Şti. İthal Üzüm Trakya İlkeren Temiz
27 SVS Tic Ltd Şti. İthal Elma Golden s. Temiz
28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Beyaz Barbunya Temiz
29 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Limon Temiz
30 Mehtap Uzunkaya İthal Şeftali Temiz
31 Mehtap Uzunkaya İthal Üzüm Trakya İlkeren Temiz
32 BRN Tarım Güzelyurt Hıyar Temiz
33 Mustafa Tekin Akçay Kavun Temiz
34 Bülent Solak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
35 Özkan Urfalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
36 Aytekin Aykal Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
37 Azime Basmacı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
38 Ali Özadalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
39 Mustafa Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
40 Halil Bahalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
41 Cuma Erguvan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
42 Ebru Genç Güzelyurt Sultani Üzüm Temiz
43 Bovita Ltd. Yeşiltepe Beyaz Üzüm(Şaraplık) Temiz
44 Caner Safel Alsancak Acı Biber Temiz
45 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz
46 Remzi Bayır Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
47 Serkan Keski Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
48 Mehmet Özbolat Ziyamet Sultani Üzüm Temiz
49 Şahin Avcil Ziyamet Sultani Üzüm Kirli
50 Güldünya Yeşilırmak Ziyamet Sultani Üzüm Temiz
51 Aygün Türk Ziyamet Sultani Üzüm Temiz
52 Sultan Tığ Ziyamet Sultani Üzüm Temiz
53 Cemal Özer Ziyamet Sultani Üzüm Temiz
54 Fatma Akdeniz Ziyamet Sultani Üzüm Temiz
55 Enver Erdem Ziyamet Sultani Üzüm Temiz
56 Mehmet Çığ Mehmetçik Sultani Üzüm Kirli
57 Biray Evlat Mehmetçik Sultani Üzüm Kirli
58 Nurcan Erbilek Mehmetçik Sultani Üzüm Temiz
59 Mustafa Karagözlü Yıldırım Marul Temiz
60 Mustafa Karagözlü Yıldırım Roka Temiz
61 Ali Tosunoğlu Yıldırım Roka Kirli
62 Ramadan As Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz