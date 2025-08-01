Sendika ziyaretlerde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin iyi yönetilmediğini ileri sürerek, “hiçbir başarı ve kriter aramadan yabancı öğrencilerin burs oranını artırarak maliyetin altında harç almaya başlandığını” ve “ KKTC vatandaşı öğrencilerin, eğitim alabilmek için yabancı öğrencilerden daha fazla para ödemek zorunda bırakıldığını” kaydetti.

DAÜ-SEN partilerin genelde yükseköğretim alanının özelde ise DAÜ’nün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için sendikanın verdiği mücadeleye siyasi partilerin etkin şekilde destek olmasını istedi.

DAÜ-SEN ziyaret ekibinde Başkan Ercan Hoşkara, Genel Sekreter Hamit Caner, Dış İlişkiler Sekreteri Yeşim Dede ve Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri Mustafa Rıza yer aldı.

DAÜ-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmelerde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkan Kudret Özersay, TDP Genel Başkan Zeki Çeler ve parti yetkilileriyle bir araya gelindi.

Toplantılarda sendika yükseköğretimde stratejik plan, yükseköğretimde nitelik ve uluslararası derecelendirme ve sıralama listelerinde yer alan Kıbrıs üniversiteleri, Dünya’da ve Kıbrıs’ta yükseköğretimde öğrenci başına düşen gider miktarı, DAÜ’de ve diğer üniversitelerdeki öğretim ücretleri, kamuoyu yükseköğretim algı anketi alt başlıklarını içeren “Yükseköğretim ve DAÜ Bilgilendirmesi” başlıklı bilgilendirme raporunu sundu.

-Üniversitelerin niteliği…

Raporda Kuzey Kıbrıs’ta YÖDAK onaylı 23 üniversite bulunduğunu ifade edilirken, bu üniversitelerin niteliğinin ciddi bir tartışma konusu haline geldiğini belirtildi. Raporda “Sahte ve kolay diploma değersizleşen eğitim ve kaçak öğrenciler” sorunlarının çözülmemesinin tüm yükseköğretim alanını tehdit ettiğine de dikkat çekildi.

DAÜ’nün dünya sıralamalarında yer aldığı ve birçok program için uluslararası akreditasyon aldığı belirtilen raporda, DAÜ’nün akademik anlamda güneydeki üniversitelerle yarışabilecek durumda olduğunu ifade edildi. Raporda ancak üniversitenin mali ve idari açıdan iyi yönetilmediği savunuldu.

Olumsuz mali tabloyu düzeltebilmek için DAÜ yöntemi ve DAÜ’de örgütlü 3 sendika arasında imzalanan 4 yıllık protokol anımsatılan raporda aradan geçen 15 aylık sürede giderlerin kısılmasıyla ilgili hedeflerin yüzde 90’ının gerçekleştiği belirtildi. Raporda yönetim becerilerine bağlı gelirlerin artırılması konusunda başarı elde edilemediği, aksine gelirlerin oransal olarak azalmaya devam ettiği savunuldu.

-“ Yabancı öğrencilerin burs oranı artırılarak maliyetin altında harç almaya başlandı”

Raporda, “Bir taraftan devlet katkısı, diğer taraftan maaş kesintisi, yeni istihdam yapmama ve verimlilik çalışmalarıyla bütçe dengesinde olumlu katkılar sağlandığı” ifade edildi ve “DAÜ yönetimi tarihte görülmemiş bir şekilde, hiçbir başarı ve kriter aramadan yabancı öğrencilerin burs oranını artırarak maliyetin altında harç almaya başladı” denildi.

Sendikanın tüm uyarılarına rağmen Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun rektörlüğün yabancı öğrencilerin burs oranının artırılması yönündeki önerisini onayladığına da yer verilen raporda, “ DAÜ-SEN, protokol kapsamında itirazlarını istişare ve eşgüdüm komisyonunun gündemine taşıdığı, ancak Eğitim ve Maliye Bakanlarının bu itiraza kayıtsız kaldığı” savunuldu.

Sendikanın açık bir mektup ile konuyu başbakanın da gündemine getirdiği ve hiçbir sonuç alınamadığı da ileri sürülen raporda, “DAÜ Yönetimin aldığı kararlar nedeniyle KKTC vatandaşı öğrencilerin, eğitim alabilmek için yabancı öğrencilerden daha fazla para ödemek zorunda bırakıldığına” yer verildi.