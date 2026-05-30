Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesinde düzenlenen “Dört Usta Bir Sahne: Kıbrıs Türk Edebiyatı Buluşması” etkinliği, edebiyat ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturarak öğrencilere unutulmaz bir kültür-sanat deneyimi yaşattı. İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Türkçe-Edebiyat Kulübü ve Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinliğin oturum başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Yeniasır üstlendi. Türkçe Öğretmenliği Bölümü üç ve dördüncü sınıf öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, dört önemli yazarla ilgili belgesel gösterimleri de yapıldı. Etkinlikte; Binnur Arı “Girne’den Yol Bağladık Romanında Eleştirel Tarih Anlayışı”, Ezgi Demirel “Ali Nesim’in Şiir Anlayışı”, Tülaynur Koyun “Osman Türkay’ın Kıbrıs Türk Edebiyatındaki Yeri” ve Irmak Kuzukesen ise “Urkiye Mine Balman’ın Şiirlerinde Kıbrıs” başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla buluştu.

Kıbrıs Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve akademisyenlerinden merhum Ali Nesim’in oğlu Tayfun Nesimoğlu da etkinlikte söz aldı. Babasının akademik kişiliğini anlatan Nesimoğlu, onun edebiyata olan tutkusu ve Kıbrıs Türk edebiyatına sunduğu katkılar hakkında konuştu. Babasına dair anılarını katılımcılarla paylaşan Nesimoğlu, Ali Nesim’in yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda öğrencilerine ilham veren güçlü bir eğitimci kimliğine sahip olduğunu da vurguladı. Nesimoğlu, babası Ali Nesim’in eserleriyle Kıbrıs Türk edebiyatında bıraktığı ize ve gelecek kuşaklara kültürel miras aktardığına dikkat çekti. Etkinlik kapsamında ayrıca; Tayfun Nesimoğlu, programa katılan öğrencilere kitap hediye etti.

Şiir dinletisi, duygu dolu anlara sahne oldu!

Türkçe Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gamze Portakal’ın sunuculuğunu üstlendiği programda, edebiyat ve şiir dolu anlar yaşandı. Şiir severlerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte, birbirinden değerli şairlerin eserleri katılımcılarla buluştu. Program kapsamında Serpil Deniz Uğurelli, Mediha Çiftçi ve İrem Nisa Gül, programa konu olan dört farklı şairin seçkin şiirlerini seslendirdi. Dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan şiir dinletisi, duygu dolu anlara sahne oldu. Şiirin ve edebiyatın önemine dikkat çekilen program, katılımcılardan tam not alırken, kültür-sanat etkinliklerinin toplum üzerindeki birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut ve Prof. Dr. Şevket Öznur tarafından etkinliğe katkı sunan katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Prof. Dr. Şevket Öznur: “Genç kuşaklar, bu etkinliklerle kendi kültürel değerlerini daha yakından tanıyor.”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Kıbrıs Türk edebiyatına yön veren dört önemli yazarın edebi mirasına dikkat çekti. Bu isimlerin yalnızca eserleriyle değil, Kıbrıs Türk kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda ortaya koydukları emeklerle de önemli bir değer taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Öznur, edebiyatın toplumsal hafızayı yaşatan en güçlü araçlardan biri olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Osman Türkay’a da özel bir yer ayıran Prof. Dr. Öznur, Türkay’ın Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk şair olduğunu hatırlatarak, onun evrensel boyuta ulaşan şiir anlayışıyla Kıbrıs Türk edebiyatını dünya sahnesine taşıyan önemli bir isim olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerin genç kuşakların kendi kültürel değerlerini daha yakından tanımaları açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Öznur, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda kültür ve sanatın yaşatıldığı merkezler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Öznur, etkinliklerin öğrenciler ile edebiyat dünyası arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağladığını da söyledi.