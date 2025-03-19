Cenevre’de düzenlenen Gayrıresmi Kıbrıs Konferansı dün tamamlandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantı sonrası, Kıbrıslı liderler ve garantör devletler tarafından mutabakata varılan konuları açıkladı. Guterres’in açıklamasına göre tarafların mutabakata vardıkları konular, “iş birliği” değil, “güven yaratıcı önlemler” oldukları gözlemlendi.

Mutabakata varılan konular şöyle sıralandı:

Dört yeni geçiş noktasının açılması

Mayın bölgelerinin temizlenmesi

Gençlik komitesi kurulması

Çevre ve iklim konularında gelişmeler

Mezarlıkların restorasyonu

Temmuz sonunda yeni bir toplantının gerçekleştirilmesi

Kişisel bir temsilcinin atanması

Ara bölgede solar enerji sisteminin kurulması

KONFERANS ÖNCESİ AİLE FOTOĞRAFI

Konferans öncesinde aile fotoğrafı çekildi ve basına konferans salonundan görüntü alma olanağı da verildi.

BM Cenevre Ofisi Palais des Nations, AC Binası Salle III numaralı odada yer alan konferansa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Birleşik Krallık Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty heyetleriyle birlikte katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde dün başlayan Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi toplantının tamamlanmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki liderin mutabık kaldığı noktaları açıklayarak, dört geçiş noktası açılması, mayınların temizlenmesi, çevre ve iklim, güneş enerjisi, mezarlıkların restorasyonları gibi alanlarda iş birliği yapılacağını belirtti.

Temmuz sonunda aynı formatta yeni bir görüşmenin olacağını duyuran Guterres, ileriki adımları hazırlamak için yeni bir özel temsilci atayacağını kaydetti.

Guterres, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini, her iki tarafın ilerleme kaydedilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi yönünde açık bir kararlılık sergilediğini vurguladı, “Bugün (dün) anlamlı bir ilerleme kaydedildi.” dedi.

Guterres, açıklamasında, göreve geldiği ilk günden bu yana Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların güvenliği ve refahı için kararlılıkla çalıştığını vurgulayarak, bugünün de ileriye dönük bir yol bulma girişimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini, her iki tarafın ilerleme kaydedilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi yönünde açık bir kararlılık sergilediğini belirten Guterrres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in güven artırmaya yönelik mutabık kaldığı adımları şu şekilde açıkladı:

“Dört geçiş noktası açılması, mayınlı bölgelerin temizlenmesi, gençlik teknik komitesinin kurulması, çevre ve iklim konusunda girişimlerin yapılması, ara bölgede güneş enerji sisteminin kurulması, mezarlıkların restorasyonu”

BM Genel Sekreteri Guterres, bir sonraki görüşmenin aynı formatta temmuz sonu yapılması üzerine de anlaşıldığını açıklayarak, bu kapsamda sonraki adımları hazırlamak üzere kişisel bir temsilci atayacağını duyurdu.

Guterres, açıklamasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tarafların ileride Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik somut görüşmelere başlayıp başlamayacağı sorusu üzerine Guterres, bugüne kadar hiçbir konuda gerçek bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekerek, bugün anlamlı bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Guterres, güven arttırıcı önlemlerin ya da güven inşa etmeye yönelik girişimlerin, çok yakında bir sonraki toplantının yapılması kararı alınmasının ve sonraki adımları hazırlamak üzere bir özel temsilcinin atanmasının herkes tarafından kabul edilmiş olduğuna işaret etti ve bunun bir kararlılık göstergesi olduğunun altını çizdi. Guterres “Bu yeni bir atmosfer.” vurgusu yaptı.

Eski BM Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görevine devam edip etmeyeceği sorusu üzerine ise Guterres, özel temsilcinin yeni biri olacağını ancak henüz seçilmediğini kaydetti. Guterres, toplantı öncesi yeni bir temsilci atayabileceğinden haberdar olmadığını belirtti.