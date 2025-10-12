Stadyum: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hasan Baldan, Ahmet Genç
Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ali Çelik, Kalu, İrfan, Eli Amir, Burak, Mehmet Enes, Fevzi, Njoya, Berat, Anthony
DTB: Dursun Cem, Kenan, Niba, Mustafa Salk, Muhittin, Ali Savaşan, Toure, Billy, Emre Soytürk, Mustafa Vardi, Erhun
Goller: Dk 45 ve 57 Kenan, Dk 89 Selim (DTB)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 4. hafta maçında Yeniboğaziçi, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.
Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan Yeniboğaziçi – Doğan Türk Birliği maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti.
Dk 9: Doğan Türk Birliği atağında savunmadan seken topla buluşan Muhittin 'in müsait durumda vuruşu yandan auta çıktı.
Dk 14: Yeniboğaziçi 'nde serbest vuruşu Burak kullandı. Savunmadan seken topla 6 pas içinde buluşan Ali Özay kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.
Dk 25: Yeniboğaziçi'nde kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Burak geçti. Burak'ın köşeye giden vuruşunu kaleci Dursun mükemmel bir refleksle çıkardı.
Dk 45+3: Doğan Türk Birliği'nde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kenan mükemmel bir vuruşla topu 90 diye tabir edilen yerden ağlarla buluşturdu. 0 – 1 Devre 0 – 1 tamamlandı.
Dk 57: Yeniboğaziçi savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Kenan yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2.
Dk 60 DTB atağında sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda Muhittin 'in sert şutunda kaleci Emre topu çeldi. Dönen topu Tunç tamamladı. Emre bir kere daha başarılı bir kurtarış yaptı.
Dk 64: Ramadan 'ın ara pasında topla buluşan Enes, sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya çok sert vurdu. Kaleci Dursun Cem Ateş topu çıkardı.
Dk 77: Ali Özay 'ın yaklaşık 35 metreden sert şutu üst direkten döndü.
Dk 89 Tunç 'un ara pasında Selim plâse bir vuruşla topu ağlara gönderdi 0 – 3
(Foto: Özgür Göksel)