AKSA SÜPER LİG

Lefke – Yenicami: 1 – 0

Küçük Kaymaklı – Cihangir: 0 – 1

Mesarya – C. B Gençlik Gücü: 0 – 4

Esentepe – Dumlupınar: 0 – 1

Çetinkaya – Karşıyaka: 2 – 2

Gönyeli – Mormenekşe: 2 – 1

Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği: 0 – 3

13 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:30

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova, Evren Karademir

AKSA 1. LİG

Lapta – Göçmenköy: 0 – 0

Yılmazköy – Düzkaya: 0 – 0

Baf Ü. Yurdu – Kozanköy: 4 – 1

Değirmenlik – Aslanköy: 0 – 2

Yalova – Binatlı: 1 – 0

Hasan Ramadan Cemil Turnuvası’nda grup mücadelesi tamamlanıyor
Hasan Ramadan Cemil Turnuvası’nda grup mücadelesi tamamlanıyor
İçeriği Görüntüle

Geçitkale – DND L.Gençler B.: 0 – 1

Hamitköy – Maraş: 2 – 1

Türk Ocağı – Kaplıca Karadeniz 61: 2 – 0