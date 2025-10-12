AKSA SÜPER LİG
Lefke – Yenicami: 1 – 0
Küçük Kaymaklı – Cihangir: 0 – 1
Mesarya – C. B Gençlik Gücü: 0 – 4
Esentepe – Dumlupınar: 0 – 1
Çetinkaya – Karşıyaka: 2 – 2
Gönyeli – Mormenekşe: 2 – 1
Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği: 0 – 3
13 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:30
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova, Evren Karademir
AKSA 1. LİG
Lapta – Göçmenköy: 0 – 0
Yılmazköy – Düzkaya: 0 – 0
Baf Ü. Yurdu – Kozanköy: 4 – 1
Değirmenlik – Aslanköy: 0 – 2
Yalova – Binatlı: 1 – 0
Geçitkale – DND L.Gençler B.: 0 – 1
Hamitköy – Maraş: 2 – 1
Türk Ocağı – Kaplıca Karadeniz 61: 2 – 0