Ülkede yaşanan dört ayrı hırsızlık vakasında dört kişi tutuklandı, bir kişi ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Serdarlı’da 5 – 8 Temmuz tarihleri arasında, bir evin garajının kapısı hasara uğratılarak açıldı ve bir çapa makinesi, bir ot biçme makinesi, iki çit kesme makinesi ve 2 merdiven çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen M.Ş.(E-32) tespit edilerek tutuklandı.

27 Mart’ta ise Çatalköy’deki bir otelde çalışan S.R.(E-27) ve M.H.K.’nin (E-34) otele vermek üzere iki ayrı bankadan çektikleri 7 milyon TL nakit paranın 3 milyon 400 bin TL’sini tasarruflarına geçirdiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada S.R. tespit edilerek tutuklandı, M.H.K ise aranıyor.

-Gemikonağı’ndaki ev hırsızlığında gelişme…

Gemikonağı’nda bir evden 9 – 18 Temmuz tarihleri arasında, 500 euro ve 110 bin TL para çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen T.O.A. (E-30) tutuklandı.

Girne’de bir eğlence mekanında da 16 Temmuz’da saat 22.00 sıralarında, bir müşteri tarafından masaya bırakılan el çantası çalındı. Olayla ilgili soruşturmada zanlı olarak tespit edilen O.J.R.(E-34), bugün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.