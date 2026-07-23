Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan araç sürücüsü tutuklandı. Polis açıklamasına göre, dün saat 23.00 sıralarında, 145 promil alkollü sürücü Yusuf Temirtekin (E-40), FU 347 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Sürücünün kaldırım üzerinde bulunan bir işletmeye ait ahşap çitlere çarptığı kazada yaralanan olmadı.