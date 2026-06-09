Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde Şubat ayı içinde kasadan 11 Bin Euro ve 2 Bin Sterlin çalmakla suçlanan T.H.Y., 4 ay sonra ülkeye giriş yaparken tutuklandı. ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçundan hakkında tutuklama kararı olan zanlı isminin baş harfleri T.H.Y., dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kağan Savaşkan, olayın 2 ile 10 Şubat tarihleri arasında meydana geldiğini anlattı.

ŞUBAT AYINDA ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPTI

Soruşturma memuru Savaşkan, zanlının çalıştığı iş yerinin kasasından para çaldığı iddiasıyla hakkında şikayet yapıldığını, zanlının 11 Şubat tarihinde ülkeden çıkış yaptığı gerekçesi ile hakkında mahkeme emri olduğunu söyledi. Soruşturmanın çok yeni olduğunu kaydeden Savaşkan, T.H.Y.’nin 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G.Serden, soruşturmanın yeni başladığına işaret ederek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.