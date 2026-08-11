Lefkoşa’da önceki gün Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde 22 yaşındaki isminin baş harfleri A.T., yönetimindeki kamyonet araç ile seyrettiği sırada “Molto Market” önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 45 yaşındaki Ali Tosunoğlu yönetimindeki RY 865 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden RP 831 plakalı araç park halinde bulunan UR 871 ve NY 818 plakalı araçlara çarptı.

Yine çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan NY 818 plakalı araç da gerisinde park halinde bulunan HJ 183 plakalı salon araca çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kamyonet sürücüsü A.T.’nin trafik ekipleri tarafından uyuşturucu test cihazı ile yapılan ölçüm sonucu pozitif olarak tespit edilirken, ayrıca aracında yapılan aramada ise, yeşil reçeteye tabi dört adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahsın sürüş ehliyetine, mahkeme emri ile geçici olarak el konuldu.

Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra yapılan testte uyuşturucu tespit edilerek tutuklanan isminin baş harfleri A.T. dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.50 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde yönetimindeki kamyonet araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada Molto Market önlerine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikametten gelen RY 865 plakalı salon aracın ön kısmına çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden RP 831 plakalı aracın park hâlinde bulunan UR 871 ve NY 818 plakalı araçlara da çarptığını belirtti. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan NY 818 plakalı aracın da gerisinde park hâlinde bulunan HJ 183 plakalı salon araca çarparak durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında yapılan testte zanlının tükürük örneğinde kokain ve cannabis tespit edildiğini kaydetti. Zanlının aracında yapılan aramada ise dört adet yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu söyledi.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, ayrıca araçta bulunan haplarla ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.